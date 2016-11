Ivana, prima soţie a lui Trump, vrea un post de ambasadoare

Ivana, prima soţie a lui Donald Trump, aspiră la un post de ambasadoare după victoria în alegeri a candidatului republican, şi ar viza ca ţară Republica Cehă, relatează online ziarul spaniol ABC.



După victoria în alegerile prezidenţiale din SUA a lui Donald Trump sunt mulţi cei care, departe de a-i întoarce spatele, doresc să-l aibă cât mai aproape.



Fără a merge mai departe, surpriza a fost oferită de fosta sa soţie Ivana Trump, care a făcut o declaraţie curioasă într-un interviu acordat ziarului New York Post. Ea şi-a manifestat interesul pentru a deveni prima ambasadoare americană în Republica Cehă, ţară în care s-a născut în urmă cu 67 de ani.



„Vreau să fiu ambasadoare", a spus prima soţie a lui Trump şi mamă a celor trei copii ai săi: Donald Junior, Eric şi Ivanka. "Acolo m-am născut, vorbesc limba. Sunt foarte cunoscută de toată lumea. Nu doar în SUA. Am scris patru cărţi care s-au tradus în 25 de limbi în peste 40 de ţări", a declarat Ivana ziarului new-yorkez.



Ea a asigurat că nici măcar nu are nevoie de numele fostului soţ, deoarece "toată lumea o cunoaşte ca Ivana".



Fosta soţie a lui Trump şi-a dat cu părerea şi despre cum va fi viaţa viitorului preşedinte al SUA la Casa Albă, având în vedere că va fi nevoit să plece din luxoasa reşedinţă pe care o ocupă la Trump Tower.



„Cred că Trump Tower şi chiar casa mea din New York sunt mult mai bune decât Casa Albă (...) Dar, aşa cum a spus şi Donald: 'Dacă şi alţi preşedinţi au putut să trăiască acolo....".