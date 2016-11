Bon Jovi, în fruntea topului Billboard 200 pentru a şasea oară

Sursa: www.agerpres.ro/lifestyle/2016/11/15/bon-jovi-in-fruntea-topului-billboard-200-pentru-a-sasea-oara-16-34-36 Foto: AP 15.11.2016 17:02

Noul album al rockerilor de la Bon Jovi şi cântăreaţa R&B Alicia Keys se aflau, luni, pe primele locuri în topul american Billboard 200 Albums, în timp ce coloana sonoră a filmului pentru copii „Trolls” a urcat pe a treia poziţie.



Albumul „This House Is Not For Sale” al formaţiei Bon Jovi s-a vândut în 129.000 de exemplare în prima săptămână de la lansare, potrivit cifrelor date publicităţii de Nielsen SoundScan.



„Here”, cel mai recent produs discografic al lui Keys, a cărei carieră se bucură de o evoluţie progresivă datorită apariţiilor în juriul show-ului de televiziune „The Voice”, a ajuns pe locul secund al topului, cu vânzări de 50.000 de copii.



Topul Billboard 200 centralizează datele privind vânzările albumelor, vânzările melodiilor (10 melodii reprezintă echivalentul unui album) şi activitatea muzicală pe platformele de streaming (1.500 de streamuri echivalează cu un album).



Coloana sonoră din filmul de animaţie „Trolls”, pe care şi-au adus contribuţia vedete precum Justin Timberlake, Ariana Grande, Gwen Stefani şi Anna Kendrick, a urcat pe locul 3 de pe poziţia 39 ocupată săptămâna trecută, cu circa 46.000 de unităţi vândute, mai arată sursa citată.



Coloanele sonore din pelicula „Suicide Squad” şi „Star Wars: The Force Awakens” au reuşit şi ele să ajungă în primele zece poziţii din Billboard 200 din acest an.



În topul vânzărilor digitale, conduce „Black Beatles” al Rae Sremmurd, lansat în septembrie, care a urcat 16 locuri faţă de săptămâna trecută datorită succesului „Mannequin Challenge”, noua provocare devenită virală pe reţelele de socializare în care muzica celor doi artişti se aude de multe ori pe fundal. Persoanele care iau parte la această provocare pozează în poziţii „îngheţate în timp”, precum manechinele, iar în acest timp este filmat un clip video care este publicat pe reţelele de socializare. La „Mannequin Challenge” au luat parte numeroase vedete, de la Adele şi Beyonce la candidata democrată la alegerile prezidenţiale recente din Statele Unite, Hillary Clinton.