O nouă supereroină propusă de Marvel: O mamă siriană

Chiar dacă nu are superputerile cu care ne-au obişnuit eroii din benzile desenate, o tânără femeie din Madaya, o localitate siriană sub asediu, a devenit eroina unei benzi desenate realizate de Marvel în care este prezentat calvarul ei şi a mii de alte mame din Siria.



Acest proiect a fost iniţiat de canalul american ABC după ce una dintre echipele sale de filmare nu a reuşit să intre în Madaya din cauza interdicţiilor militare.



Această localitate cu aproximativ 40.000 de locuitori, situată la câţiva kilometri de frontiera cu Liban, este asediată de mai bine de doi ani şi este una dintre cele mai afectate regiuni de războiul civil din Siria.



Jurnaliştii de la ABC au intrat în contact cu o tânără de 30 de ani din Madaya, căsătorită şi mamă a 5 copii, reuşind să stabilească cu aceasta o corespondenţă.



Apoi, ABC i-a propus companiei Marvel (cele două companii fac parte din grupul Disney) să transforme această corespondenţă într-o bandă desenată, păstrând însă anonimatul tinerei femei, pentru a prezenta situaţia oamenilor blocaţi la Madaya.





Rezultatul este o bandă desenată denumită „Madaya Mom: The story of one mother's unimaginable struggle for survival” (Mama din Madaya: Povestea luptei inimaginabile pentru supravieţuire a unei mame), realizată preponderent cu imagini în alb-negru, ce poate fi accesată pe site-ul ABC News, serviciul de ştiri al canalului de televiziune.



„Nu mi-am propus să realizez o bandă desenată de război”, a explicat Dalibor Talajic, artistul croat autor al desenelor. El a susţinut că a încercat să prezinte punctul de vedere al civililor sirieni. „Atunci când eşti neajutorat, aştepţi ca totul să se termine sau să mori”, a adăugat el.



Dalibor Talajic este cunoscut pentru personajul Deadpool, un anti-erou printre supereroii Marvel, îndrăgit pentru umorul său acid şi stilul său nonconformist şi care a devenit recent şi personaj de film.