Kylie Minogue, mesaj către guvernul australian privind legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex

Artista Kylie Minogue a declarat recent că nu se va căsători până când guvernul australian nu va legaliza căsătoriile între persoanele de acelaşi sex.



Interpreta de 48 de ani a confirmat într-un mesaj pe Twitter că ea şi logodnicul său Joshua Sasse nu se vor căsători până când ţara sa de origine nu aprobă legalitatea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex.



„Îndrăgostit @joshuasasse #dragostea este dragoste Nu vom spune Da până când voi nu veţi putea de asemenea să vă căsătoriţi”, a scris pe Twitter artista răspunzând unei remarci recente a actorului britanic în vârstă de 28 de ani.



Minogue şi Sasse au sprijinit lansarea campaniei de egalitate a căsătoriilor „Spune Da, Australia”. Cântăreaţa Dolly Parton, actriţa Margot Robbie şi vedeta de televiziune Kelly Ripa se numără printre celebrităţile care susţin această campanie.



„Am aflat că în Australia căsătoriile gay sunt în afara legii şi am fost uimit”, a spus Sasse joi la emisiunea australiană Sunrise.



„Pur şi simplu nu pot înţelege în niciun fel, fie că este vorba de aspectul moral sau religios sau orice altceva, am dreptul să mă căsătoresc şi să fac acest lucru cu persoana pe care o iubesc. Dacă altcineva nu poate să facă acest lucru din cauza orientării sale sexuale, atunci nu despre asta este egalitatea. Sunt şanse să facem nunta la Melbourne, însă eu şi Kyle am discutat despre acest lucru şi ne simţim confortabil să nu ne căsătorim până când legea nu este votată”, a spus Joshua Sasse.



Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare când actorul era implicat în filmările pentru serialul Galavant, în 2015, şi au confirmat că s-au logodit în luna februarie a acestui an. Premierul australian Malcolm Turnball planifică organizarea unui referendum privind căsătoriile între persoanele de acelaşi sex în februarie 2017.