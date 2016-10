Maimuţele îşi dau seama când cineva nu are dreptate

Ştim cu toţii că modul în care fiecare om percepe lumea este diferit, dar se pare că şi maimuţele au aceeaşi abilitate de înţelegere a celorlalţi.



Capacitatea de a înţelege că unii oameni cred altceva decât noi înşine a fost, multă vreme, o calitate specific umană. Noi cercetări la care au luat cimpanzei, urangutani şi maimuţe bonobo sugerează că primatele înrudite cu noi pot să-şi dea seama când ceva e doar în capul cuiva.



Dezvoltarea cognitivă umană este influenţată de capacitatea de a cunoaşte că alţii au alte gânduri şi asta se dezvoltă în copilărie, înaintea vârstei de 5 ani. Aceasta marchează momentul în care un copil înţelege gândurile şi emoţiile altora, prin procesul numit teoria minţii.



Până la un punct, şi maimuţele „citesc gândurile altora” – acestea înţeleg ce vrea cineva, ce altcineva ar putea şti bazat pe ce văd şi ce aud, şi nu numai. Dar până acum, maimuţele au eşuat în a dovedi că ştiu ce gândeşte altcineva, chiar şi când greşeşte.



O astfel de înţelegere presupune de fapt înţelegerea că nu tot ceea ce în mintea noastră este real, arată co-autorul studiului, Michael Tomasello, profesor de psihologie şi neuroştiinţă la Duke. „Înseamnă de fapt înţelegerea că există o lume mintală, distinctă de lumea fizică”, afirmă acesta.

Studiul a presupus ca maimuţele să urmărească două videoclipuri. Într-unul, o persoană în costum de maimuţă ascunde o piatră, iar un om vine să ia piatra de sub cutie. Persoana deghizată fură la un moment dat piatra de sub cutie, astfel că celălalt individ face o presupunere falsă despre locaţia cutiei.



Maimuţele ce au vizionat acest videoclip au avut privirea urmărită cu un senzor cu infraroşu, iar acestea s-au uitat îndelung la locaţia despre care omul ştia că ascunde piatra, intuind că acesta crede că acolo se află obiectul.



Rezultatele sunt identice cu cele din experimente similare efectuate cu bebeluşi cu vârsta de sub doi ani şi este prima dată când un animal trece testul credinţei false.