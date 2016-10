Astăzi este marcată Ziua mondială a zâmbetului

Ziua mondială a zâmbetului (World Smile Day) este aniversată în 2016, la 7 octombrie.



În 1963, artistul american Harvey Ball a creat imaginea „faţă zâmbitoare" (smiley face), reprezentând un buton galben cu două puncte şi o paranteză „închisă", pe care, în prezent, oamenii de peste tot din lume o folosesc cu scopul de a-şi exterioriza emoţiile pozitive. Harvey Ball a realizat această imagine pornind de la premisa că toţi oamenii ar trebui să acorde o zi dintr-un an pentru a zâmbi, a face gesturi frumoase şi a-i face pe alţii să zâmbească, potrivitwww.worldsmileday.com.



Preocupat de comercializarea excesivă a simbolului său şi de modul în care sensul original al acestuia risca să se piardă în repetarea constantă de pe piaţă, Harvey Ball a lansat ideea de a dedica o zi zâmbetului. El a ales prima zi de vineri a lunii octombrie, pentru a aniversa Ziua mondială a zâmbetului, mai scrie sursa menţionată mai sus.



Ziua mondială a zâmbetului a fost marcată pentru prima dată în 1999, în oraşul natal al lui Harvey Ball, Worcester. În acelaşi an, Harvey Ball a fondat şi World Smile Corporation, care avea să fie sponsorul anual al evenimentului internaţional. Evenimentul a continuat să fie aniversat şi în anii următori, devenind cunoscut în întreaga lume. Fundaţia Harvey Ball World Smile, creată după decesul lui Harvey Ball, în 2001, a devenit sponsorul oficial al Zilei mondiale a zâmbetului.



Imaginea creată de Harvey Ball a devenit, în decursul anilor, simbolul cel mai uşor de recunoscut de pe planetă, pentru stările de fericire, bucurie şi voie bună.



În numeroase oraşe din Europa, Asia, America de Nord şi America de Sud, se organizează în fiecare an manifestări care includ spectacole cu clovni, picturi pe faţă, prezentări de poveşti, teatru de păpuşi, concursuri de baloane, manifestări care să stârnească zâmbete etc.



Organizatorii încurajează, de asemenea, pe toată lumea să facă fotografii sau video-uri de la evenimentele locale organizate cu ocazia Zilei mondiale a zâmbetului şi să le posteze pe reţelele de socializare cu tag-ul World Smile Day.