Cinci supe sănătoase pentru toamnă

Pe măsură ce toamna îşi face simţită prezenţa şi zilele devin mai friguroase, cei mai mulţi dintre noi alegem supele. Pe lângă faptul că sunt sănătoase şi te încălzesc, supele sunt si modul perfect de a începe orice masă, mai ales în sezonul rece. Pentru că este bogată în apă şi fibre, supa îţi umple stomacul fără să te încarce cu multe calorii, îţi oferă mulţi nutrienţi şi datorită senzaţiei de saţietate pe care ţi-o conferă este foarte potrivită pentru diete şi pentru echilibrarea metabolismului.



Când mănânci în oraş, ai grijă să eviţi supele care conţin multă smântână pentru că au multe calorii. Optează pentru supele cremă de legume sau încearcă să le faci chiar tu acasă. Asta este cea mai sănătoasă metodă!



Am ales cinci supe perfecte pentru sezonul rece.



1. Supă de linte verde cu arome indiene



Lintea este o sursă grozavă de fibre, cu o 8 grame pe porţie. Fibrele oferă senzaţia de saţietate, dar contribuie şi la scăderea riscului de cancer de colon şi de sân. Lintea verde se potriveşte de minune cu morcovii tăiaţi cubuleţe, ţelină, păstârnac, rădăcină de pătrunjel, roşii, ardei, ceapă şi chimen. Pentru o variantă mai sănătoasă a supei de linte indiene, încearcă să foloseşti lapte de cocos, usturoi, turmeric şi un praf de scorţişoară.



2. Supă cremă de broccoli



Nutriţioniştii consideră broccoli printre cele mai sănătoase legume cu o mulţime de nutrienţi şi vitamine. Încearcă să nu comanzi supa de broccoli când mănânci în oraş pentru că de foarte multe ori conţine brânză de cheddar, smântână, unt sau alte brânzeturi – bogate în grăsimi. Găteşte supa acasă înlocuind grăsimile cu lapte de cocos sau de migdale neîndulcit, smântână de cocos sau gluten de grâu, ca agent de îngroşare.



3. Supă de năut



Năutul este o sursă foarte bună de proteine pentru vegetarieni – conţine multe fibre şi este foarte săţios. Năutul are o aromă delicioasă de nucă şi o textură untoasă – aceste calităţi îl fac perfect pentru o supă cremă care nu are nevoie de alte tipuri de grăsimi sau smântână. Pur şi simplu găteşte năutul cu puţin usturoi şi apoi mixează amestecul într-un blender şi ai obţinut o supă delicioasă, perfectă pentru serile de toamnă!



4. Supă de roşii cu vinete



Vinetele conţin un fitonutrient numit nasunin, acesta fiind întâlnit în coaja violet a acestora. Acesta este unul dintre cei mai puternici antioxidanţi cunoscuţi şi poate fi întâlnit doar în vinete. Vinetele mai conţin acid clorogenic (cu efect anticancerigen) şi complexul de vitamine B, foarte important pentru un metabolism sănătos. Este o legumă versatilă care merge bine cu o supă din suc de roşii, ardei şi usturoi copt. Vinetele trebuie coapte înainte de a le adăuga în supă pentru a da o aromă de afumat. Această supă poate fi servită cu pâine integrală sau alături de un peşte la cuptor!



5. Supă de mazăre



Supa de mazăre este o fel de mâncare uşor de gătit, dar care te umple de vitalitate. Mazărea trebuie gătită la foc mic. Adăugă condimente precum turmericul şi chimenul şi legume tăiate precum morcovii, ţelina, ceapă, cartof dulce, păstârnac sau dovleac. Leguminoasele oferă supelor o textură cremoasă, dar şi cantităţi importante de fibre, potasiu şi vitamina K. Combinaţia de proteine şi carbohidraţi îţi furnizează toţi macronutrienţii de care ai nevoie pentru o masă completă.