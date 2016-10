Angelina Jolie se întoarce la film după despărţirea de Brad Pitt

Potrivit ediţiei digitale a publicaţiei The Hollywood Reporter, Jolie o va interpreta pe „comandanta” Mary Jennings Hegar într-o ecranizarea a cărţii „Shoot Like A Girl: How One Woman's War Against the Taliban Led to Her Victory Over the Department of Defense", care se bazează pe memoriile lui Hegar şi care va fi publicată în martie 2017.



Hegar a servit în Afganistan ca pilot de elită în misiuni de salvare şi a primit medalia Inima Purpurie acordată celor răniţi sau căzuţi în luptă. Ea a primit această înaltă distincţie pentru că a fost o pionieră în acest domeniu şi a reuşit să doboare barierele care împiedicau femeile să servească în forţele aeriene. Proiectul, care mizează deja pe scenaristul Frank Baldwin şi pe studiourile TriStar, va fi produs de The Gotham Group şi se află în căutarea unui regizor.



În ce priveşte viaţa personală, Angelina Jolie şi Brad Pitt ar fi ajuns la un acord cu privire la cei şase copii ai lor la recomandarea Los Angeles County Department of Children and Family Services (DCFS), structură ce se ocupă de protecţia familiei. Atât Jolie cât şi Pitt vor merge la şedinţe de consiliere, iar actorul a fost de acord să fie testat din nou de o posibilă dependenţă de droguri şi alcool, deşi rezultatul anterior a fost negativ.



Actriţa va primi custodia tuturor celor şase copii, iar Pitt va avea drept la vizite. Prima lui întrevedere cu copiii va fi, însă, supravegheată de un terapeut care va decide împrejurările în care vor avea loc vizitele ulterioare. Actriţa, în vârstă de 41 de ani, a depus cererea de divorţ la 19 septembrie la un tribunal din Los Angeles, invocând „diferenţe ireconciliabile" între ea şi Brad Pitt.