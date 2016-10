Madoxx, element cheie în divorţul dintre Angelina Jolie şi Brad Pitt

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: usmagazine.com 04.10.2016 08:11

Mărturia lui Madoxx Jolie-Pitt, fiul cel mare al fostului cuplu Angelina Jolie şi Brad Pitt, este fundamentală în soluţionarea definitivă a custodiei celor şase copii ai celebrilor actori. Angelina îl acuză pe Brad că îl maltratează fizic şi verbal pe băiat, relatează online ziarul spaniol ABC.





După primele ciocniri pe câmpul de luptă legal dintre cei doi actori a sosit momentul şi primului armistiţiu provizoriu: până la 20 octombrie, custodia celor şase copii ai cuplului îi va reveni Angelinei, care s-a retras în noua lor casă din Malibu; Pitt va putea să-i viziteze în prezenţa unui psiholog, care va evalua situaţia. Actorul va trebui în paralel să se supună unor teste anti-alcool şi anti-droguri.



Brad Pitt face obiectul unei anchete federale cu privire la o presupusă violenţă fizică şi verbală asupra lui Maddox, fiul lor cel mare. Pentru ca ancheta să avanseze, Jolie trebuie la rândul ei să coopereze. Problema este de a afla acum dacă Brad Pitt l-a lovit într-adevăr pe Maddox în timpul zborului cu avionul privat al familiei.



Potrivit unor surse apropiate cuplului, băiatul s-ar fi interpus într-o ceartă între părinţii săi; alte surse asigură că "a fost un dezacord normal între un părinte şi fiul său adolescent. Orice informaţie privind un comportament neadecvat este exagerată sau falsă". Astfel băiatul originar din Cambodgia şi singurul care s-a născut înainte de crearea cuplului "Brangelina" a devenit, potrivit ABC, epicentrul cutremurului mediatic şi familial.



Maddox a fost adoptat în 2002 de Jolie când era căsătorită cu Billy Bob Thorton. De fapt doar Angelina a semnat hârtiile de adopţie. Actriţa a sugerat că lipsa de interes a lui Billy Bob de a lărgi familia a obligat-o să divorţeze. Doi ani mai târziu ea anunţa public legătura sa cu Brad Pitt şi decizia actorului de a-l adopta legal pe Maddox. Acest lucru a coincis cu venirea lui Pax din Vietnam. Zahara a fost adoptată în 2005, iar câteva luni mai târziu copiii au fost înregistraţi cu ambele nume, Jolie-Pitt în această ordine.



Copiii biologici au venit pe lume mai târziu: Shiloh s-a născut în 2006, iar gemenii Knox Léon şi Vivienne Marcheline, în iulie 2008. Maddox s-a comportat mereu ca fratele mai mare. Este obişnuit să vină la premierele filmelor părinţilor săi şi i-a stat alături Angelinei la filmările producţiei "First they killed my father", al patrulea film al mamei sale ca regizoare. Turnat în Cambodgia, este vorba de o poveste văzută prin ochii unui copil. Lipsa de interes a lui Brad faţă de filmul ei a stârnit furia Angelinei.



Acum, refugiată provizoriu cu copiii în Malibu, Angelina are încredere doar în două prietene: Lady Arminka Helic şi Chloe Dalton, împreună cu care a creat fundaţia Jolie Pitt Dalton Helic, de ajutorare a refugiaţilor. O sursă a declarat publicaţiei Entertainment Weekly că cele două femei alimentează agresivitatea Angelinei împotriva lui Brad. Actriţa şi-a creat un cerc nou de prieteni, departe de Hollywood, pentru a se concentra asupra activităţii politice şi umanitare. Se spune că este hotărâtă să se dedice politicii umanitare şi că vrea să se mute cu familia la Londra. Va fi un nou capitol al telenovelei "Brangelina" încheie ABC.