TOP CINEMA: „Miss Peregrine”, pe primul loc în boxofficeul nord-american

Filmul fantastic „Miss Peregrine's Home for Peculiar Children”, cu Eva Green în rolul unei „Mary Poppins mai ciudate” şi cu Samuel L. Jackson în rol negativ, a reuşit să obţină prima poziţie în boxoffice-ul nord-american deşi a realizat încasări relativ modeste, de doar 28,5 milioane de dolari.





Filmul, în regia lui Tim Burton, spune povestea unui aşezământ special pentru copii cu puteri speciale, condus de Miss Alma LeFay Peregrine (Eva Green). Ecranizare a cărţii pentru copii, cu acelaşi nume, a scritorului Ransom Riggs (2011), filmul prezintă călătoria tânărului Jake (Asa Butterfield) în Ţara Galilor în încercarea de a descoperi secretele bunicului său (Terence Stamp), după moartea acestuia în împrejurări ciudate. Conform experţilor, acest film pare promiţător şi pentru pieţele internaţionale, reuşind să adune 36,5 milioane de dolari din celelalte ţări în care a fost lansat, însă mai are de aşteptat până îşi va amortiza bugetul de producţie de 110 milioane de dolari.



Deocamdată, studiourile 20th Century Fox nu sunt decise în privinţa unei eventuale continuări.



„Este un început promiţător dar este prea devreme să ne pronunţăm”, a susţinut Chris Aronson, şeful de distribuţie al studiourilor 20th Century Fox pentru piaţa americană. „Sunt mai multe cărţi scrise (în această serie) şi toate au fost bestsellere, aşa că uşa rămâne deschisă” a adăugat el.



La sfârşitul săptămânii trecute a fost lansat şi filmul „Deepwater Horizon”, în regia lui Peter Berg, cu Mark Wahlberg în rol principal, care s-a plasat pe locul doi cu încasări de 20,6 milioane de dolari — încasări dezamăgitoare dacă ţinem cont de faptul că producătorii au cheltuit 120 de milioane de dolari pentru realizarea sa. „Deepwater Horizon” prezintă dezastrul care a avut loc în Golful Mexicului, la 20 aprilie 2010, când o explozie la platforma marină deţinută de British Petroleum (BP) a provocat moartea a 11 persoane şi o deversare de ţiţei care a declanşat un dezastru fără precedent asupra mediului. Alături de Mark Wahlberg, din distribuţie mai fac parte Kurt Russell, Gina Rodríguez, John Malkovich şi Kate Hudson.



Filmul care se afla pe primul loc în clasamentul săptămânii trecute, western-ul „The Magnificent Seven”, a căzut până pe locul trei cu încasări de 15,7 milioane de dolari. Un remake al celebrei pelicule din 1960, filmul regizat de Antoine Fuqua îl propune pe Denzel Washington, în rolul unui vânător de recompense, care angajează un grup de mercenari (Chris Pratt, Ethan Hawke etc) pentru a proteja o mică localitate din Vestul Sălbatic de un industriaş corupt. Filmul se bazează pe versiunea realizată de John Sturges care s-a inspirat la rândul său din ecranizarea „Cei şapte samurai” a japonezului Akira Kurosawa, şi a avut încasări de 35 de milioane de dolari în primul weekend de la lansare.



Pe locul patru s-a plasat producţia „Storks”, cu 13,8 milioane de dolari obţinuţi în al doilea weekend de la lansare. Această animaţie mizează pe vocile lui Jennifer Aniston, Ty Burrell şi Andy Samberg şi explică circumstanţele în care berzele aduc pe lume copii.



Poziţia a cincea a fost ocupată de filmul „Sully”, cu încasări de 8,4 milioane de dolari. Filmul lui Clint Eastwood spune povestea pilotului erou care a reuşit să-i salvez pe pasagerii unui avion Airbus A320, aterizând forţat în apele râului Hudson. Tom Hanks joacă rolul pilotului Chesley Sullenberger „Sully”. Producţia „Masterminds” a dezamăgit la debut, ocupând abia poziţia a şasea cu 6,6 milioane de dolari. Filmul în regia lui Jared Hess prezintă în cheie comică modul în care un agent de pază organizează un plan aparent perfect pentru a da una dintre cele mai mari spargeri din istoria SUA.



Kate McKinnon, Kristen Wiig, Jason Sudeikis şi Zach Galifianakis sunt vedetele acestui film bazat pe fapte reale.



Topul este completat de producţiile „Queen of Katwe” (2,6 milioane de dolari), „Don't Breathe” (2,4 milioane de dolari), „Bridget Jones's Baby” (2,3 milioane de dolari) şi respectiv „Snowden” (2 milioane de dolari).