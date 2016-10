VIDEO

Grădina Botanică, plină de fructe exotice chiar şi în sezonul rece

Sursa: jurnal.md Foto: healthypanda.net 25.10.2016 09:50

În ciuda faptului că afară e tot mai frig, în Grădina Botanică se pare că renaşte primăvara... în stil exotic! Rând pe rând, mandarinele, rodiile şi lămâile din sere au început să prindă culoare. Noi am mers acolo să gustăm din fructele delicioase şi să aflăm mai multe detalii despre roada din acest an.



Colecţia de pomi fructiferi exotici din Grădina Botanică datează încă din anii '80. Aceştia au început să rodească însă abia acum câţiva ani. Dacă optaţi pentru o plimbare prin serele de acolo, veţi vedea neapărat mandarini, rodii şi lămâi în proces de coacere.



În acest an, roada de mandarine este mai mică decât în sezoanele precedente. În schimb, fructele sunt mai mari, iar gustul lor nu se diferenţiază prea mult de cele din comerţ.



Copacii exotici din Grădina Botanică se bucură de toate condiţiile. Dar cel mai important - de lumină şi umiditate. Procesul de îngrijire nu este prea complicat şi poate fi pus în practică de oricine, ne încurajează specialiştii.