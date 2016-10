FOTO

Quizai, unicul urs panda de culoare maro

Singurul urs panda maro din lume, numit Quizai, a fost abandonat la vârsta de două luni de către mama sa.



Qizai a fost descoperit în rezervaţia naturală din Munţii Qingling (centrul Chinei), pe când era un pui slăbit şi neîngrijit. Aparent, mama sa a dispărut în pădure, însă experţii sunt siguri de un lucru: mama acestuia era albă cu negru.



Cercetătorii consideră că nuanţa neobişnuită a blănii ursului este datorată unor mutaţii genetice. În ciuda copilăriei grele pe care a avut-o singur, în prezent, la vârsta de şapte ani, ursul a devenit un specimen unic, iar experţii chinezi doresc să-i găsească o parteneră. Analizând modul în care se va dezolta puiul acestora, experţii vor putea afla cum a devenit acest urs panda maro.



În prezent, Qizai se bucură de viaţă în Valea Urşilor Panda, momentele în care ceilalţi urşi îi furau mâncarea sunt trecute. Ursul are un îngrijitor personal care are grijă de el şi îi plănuieşte orarul de masă.



Îngrijitorul se trezeşte la 6 dimineaţa în fiecare zi şi adoarme la miezul nopţii, pentru a fi sigur că Qizai are stomacul plin şi este în siguranţă. „Celebritatea'' cântăreşte aproape 100 de kilograme şi consumă zilnic aproximativ 20 de kilograme de bambus.