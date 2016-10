Oraşul fără nume, care nu apare pe nicio hartă; Ce secret ascunde

Oraşul 404 poate fi găsit în China, în nord vest, la 100 de kilometri de Jiayuguan. Codul vine de la 404 Co. Ltd. o companie ce este parte a Corporaţiei Naţionale Nucleare a Chinei, scrie sixthtone.com. Acest oraş nu apare pe hartă, având ca unic scop dezvoltarea unei bombe nucleare.

Oraşul, construit în 1958, a avut ca unic scop dezvoltarea bombei nucleare. Cei mai buni oameni de ştiinţă au fost transferaţi aici, iar ulterior, în 1964, a avut loc primul test nuclear reuşit: detonarea unei bombe în deşertul Gobi.

Oraşul are doar 4 kilometri pătraţi la suprafaţă, însă are o uriaşă reţea subterană, care ar fi folosită în eventualitatea unui război nuclear.



Localitatea are propria administraţie municipală, departament de poliţie, canal de televiziune, ba chiar şi tribunal şi închisoare.



1000 de locuitori mai trăiesc azi în oraşul fără nume, majoritatea locuitorilor fiind transferaţi în Jiayuguan, scrie realitatea.net.