VIDEO

Lady Gaga a dezvăluit integral noul său album „Joanne”

Cântăreaţa americană Lady Gaga a dezvăluit vineri integral noul său album „Joanne”, după câteva săptămâni în care a oferit doar fragmente din acesta, informează Huffington Post.



Cu „Joanne”, lansat la trei ani după precedentul album, „Artpop”, Lady Gaga spune că vrea să exploreze moştenirea familiei sale. Albumul, produs de Mark Ronson, oferă o imagine mai înţeleaptă şi sunete mai country şi conţine colaborări cu Bloodpop şi Kevin Parker (Tame grup Impala) şi un duet cu Florence Welch (Florence + The Machine).



Primul single de pe album, „Perfect Illusion”, prezentat la începutul lunii septembrie, a devenit rapid numărul 1 în vânzări pe iTunes în peste 60 de ţări şi are în prezent peste 35 de milioane de vizualizări pe platforma online Vevo, principalul furnizor de conţinut al site-ului de partajare de fişiere video YouTube.



Acest nou album este numit după mătuşa paternă a cântăreţei, Joanne, care a murit la vârsta de 19 ani, din cauza lupusului. Acest deces l-a bulversat pe tatăl cântăreţei, care era mai tânăr.



Superstarul american în vârstă de 30 de ani a explicat în urmă cu câteva săptămâni la Beats One radio, postul de radio al serviciului pentru streaming Apple Music, că ziua lansării acestui album va fi „o zi de vindecare adevărată” pentru familia sa.



„Fiecare dintre aceste piese este foarte autobiografică şi vorbeşte despre mine, în calitate de fiică a tatălui meu, a mamei mele, chiar o fiică a oraşului, italiano-americană, care se aventurează în noi teritorii”, a declarat ea.





Diva muzicii pop, cunoscută şi pentru extravaganţa sa vestimentară, este unul dintre artiştii care au cunoscut cel mai mare succes de la începutul secolului. Dar după lansarea albumului „Artpop” în 2013, a intrat în recul, scrie Huffington Post.







Noul album al lui Lady Gaga poate fi descărcat de pe iTunes.