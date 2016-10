Michelle Obama a făcut senzaţie cu o rochie Versace la ultimul dineu de stat de la Casa Albă

FOTO

Barack şi Michelle Obama au găzduit, marţi seara, ultimul dineu de stat la Casa Albă, iar oaspeţii principali ai evenimentului au fost premierul italian Matteo Renzi şi soţia sa, Agnese Landini. Pe lista de invitaţi ai familiei prezidenţiale s-au numărat, însă, şi sute de alte nume mari, printre care oameni de afaceri şi vedete precum Jerry Seinfeld, Chance the Rapper, Frank Ocean, James Taylor, dar şi creatorii de modă Giorgio Armani şi Naeem Khan.„Astăzi este un moment dulce-amărui pentru Michelle şi pentru mine deoarece aceasta marchează ultima vizită oficială şi ultimul dineu de stat din cadrul preşedinţiei mele. Dar este OK. Am păstrat ce era mai bun la final”, a spus preşedintele Obama înaintea evenimentului.Prima Doamnă a făcut senzaţie cu o rochie creată special pentru ea de Donatella Versace. În imaginile surprinse la eveniment se observă că veşmântul lung până în podea a fost croit pentru a urma liniile corpului, iar inflexiuni metalice, arămii şi aurii, dar şi detalii delicate şi decolteul asimetric au atras toate bliţurile.„Sunt măgulită şi onorată să am oportunitatea de a o îmbrăca pe Prima Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama. Mulţumesc, Michelle, pentru toate lucrurile pe care le-ai făcut pentru America şi pentru restul lumii, pentru femeile din Statele Unite şi din restul lumii”, a afirmat Donatella Versace într-o declaraţie.Preşedintele Obama a fost auzit în timp ce îi povestea prim-ministrului italian, la intrarea în Casa Albă, că i-a spus Primei Doamne înaintea evenimentului: „Nimănui nu-i pasă ce purtăm noi. Toţi se vor uita la tine”, mai arată sursa citată.Soţia lui Matteo Renzi a purtat o rochie creată de designerul Ermanno Scervino, după cum consemnează presa italiană.Potrivit chef-ului executiv de la Casa Albă, Cris Comerford, pregătirile pentru dineu au început în august şi au inclus degustări la care a participat chiar Michelle Obama.