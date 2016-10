Actriţa americană Allison Janney, cunoscută pentru rolul din serialul ”Viaţa la Casa Albă/ The West Wing” Emmy, câştigătoare a şapte premii Primetime Emmy şi nominalizată de cinci ori la Globul de Aur, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, informează Reuters.

La ceremonia de inaugurare a stelei, care a avut loc luni după-amiază, vedeta americană, care interpretează în serialul ”The West Wing” personajul C.J. Cregg, secretar de presă la Casa Albă, venit însoţită de actorul Richard Schiff, colegul ei din distribuţia acestui serial de succes.

Aceasta este cea de-a 2.592-a stea de pe Walk of Fame din Hollywood.

Steaua actriţei Allison Janney se află pe Hollywood Boulevard lângă steaua care este dedicată actorului Montgomery Clift.

La ceremonia de dezvelire a stelei a fost prezent şi renumitul producător Chuck Lorre, unul dintre creatorii serialului ”Mom”, în care a fost distribuită Allison Janney.

Al patrulea sezon al acestui serial TV va avea premiera pe micile ecrane nord-americane pe 27 octombrie.

Allison Janney, născută pe 19 noiembrie 1959, este o actriţă americană de teatru, film şi televiziune. A câştigat şapte premii Primetime Emmy graţie rolurilor interpretate în seriale TV de mare succes precum ”The West Wing”, ”Masters of Sex” şi ”Mom”. Şi-a construit o carieră prestigioasă şi în teatru şi a fost nominalizată de două ori la premiile Tony pentru două spectacole de pe Broadway - ”A View From the Bridge” şi ”9 to 5”. A jucat şi în numeroase filme care au avut succes pe marele ecran - ”American Beauty” (1999), ”The Hours” (2002), ”Finding Nemo” (2003), ”Juno” (2007), ”The Help” (2011), ”Spy” (2015), ”Finding Dory” (2016), ”The Girl on the Train” (2016) şi ”Miss Peregrine's Home for Peculiars” (2016).