VIDEO

Următorul film din seria Star Wars primeşte un nou trailer

Cei de la Disney au publicat un nou trailer pentru filmul Rogue One, următorul din seria Star Wars, şi ne prezintă câteva elemente foarte interesante ale poveştii. După cum probabil ştiţi, evenimentele din cadrul acestuia au loc între partea a treia şi partea a patra. Astfel, după ce Anakin trădează Ordinul Jedi şi îl ajută pe Palpatine să formeze Imperiul, o rebeliune ia naştere, scopul acesteia fiind reînfiinţarea Republicii.



Filmul ne prezintă povestea luptătorilor care au reuşit să fure planurile pentru Steaua Morţii din mâinile autorităţilor imperiale, contribuţia lor fiind una uriaşă când vine vorba de succesul Rebeliunii. Cei care au văzut Episodul IV probabil îşi amintesc că, la un moment dat, se menţionează că mulţi oameni au murit pentru planurile aflate atunci în posesia prinţesei Leia. Astfel, nu ar trebui să ne facem mari speranţe cu privire la şansele de supravieţuire ale protagoniştilor din Rogue One: A Star Wars Story.







Trecând peste acest lucru, trebui spus că trailerul ni-l prezintă pe tatăl personajului principal înainte de a fi răpit de către trupele imperiale. Mai târziu, aflăm că el s-ar fi ocupat de construirea Stelei Morţii. Desigur, filmul include câteva scene de luptă remarcabile, în care rebelii se luptă cu trupele imperiale atât la sol, cât şi în spaţiu. La un moment dar, putem vedea chiar un grup de rebeli alergând în apropierea unui AT-AT.



Rogue One: A Star Wars Story este primul film realizat în afara seriei tradiţionale, iar cei de la Disney au dat de înţeles că nu au mari aşteptări din punct de vedere financiar. Chiar şi CEO-ul companiei a specificat că acesta nu este decât un experiment. Rogue One va debuta în cinematografe în data de 16 decembrie.