Stevie Wonder şi Christina Aguilera, capete de afiş la un concert în memoria lui Prince

La aproape şase luni după moartea subită a lui Prince, fanii săi au ocazia, joi, să îi aducă un omagiu regretatului star pop, la un concert tribut ce va fi organizat în memoria sa. La evenimentul care se va desfăşura în statul Minnesota, în care s-a născut vedeta, vor participa numeroşi artişti, capete de afiş fiind Stevie Wonder şi Christina Aguilera.



Concertul de la Xcel Energy Center din Minneapolis va avea loc cu casa închisă, cele 20.000 de bilete puse la dispoziţie de organizatori fiind vândute în totalitate.



Potrivit reprezentanţilor familiei lui Prince, acesta este primul şi singurul concert ţinut în memoria vedetei.



Pe lângă Stevie Wonder, legenda muzicii soul şi cel pe care Prince l-a considerat un model în ciuda diferenţelor de stil muzical între ei, şi starul pop Christina Aguilera, vor mai participa la concert şi alte persoane care au avut legătură cu regretata vedetă. Printre aceştia se numără Chaka Khan, Morris Day, fosta soţie a lui Prince Mayte Garcia, Ana Moura, Tori Kelly, Anita Baker, Doug E. Fresh, Mint Condition, Judith Hill, Liv Warfield, Bilal, the New Power Generation şi 3rdEyeGirl.



Prince a decedat, la vârsta de 57 de ani, în urma unei supradoze cu un puternic medicament analgezic.