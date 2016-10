VIDEO

PPAP Pen Pineapple Apple Pen cel mai viral videoclip al anului

Sursa: www.libertatea.ro Foto: captură foto 12.10.2016 11:20

PPAP Pen Pineapple Apple Pen este, fără doar şi poate cel mai viral videoclip al anului 2016. O melodie scurtă, cu versuri mai mult decât puerile, amuză oameni din toată lumea şi este considerat noul Gangnam Style.



Cântecelul PPAP Pen Pineapple Apple Pen a stârnit zâmbete în toată lumea şi are un ritm care te face să-l asculţi obsesiv, deşi toate versurile din el sunt: „Am un pix. Am un măr. Măr-pix. Am un pix. Am un ananas. Ananas-pix. Măr-pix. Ananas-pix. Pix – ananas – măr – pix”. Atât.



Interpretul este comicul japonez Daimaou Kosaka, ce joacă rolul unui personaj celebru, Piko-Taro. Melodia a fost postată pentru prima dată de Justin Bieber, pe contul de Twitter, unde a scris că acesta este clipul său preferat de pe internet. De aici şi până la succesul mondial nu a mai fost decât un pas. PPAP Pen Pineapple Apple Pen a ajuns la nu mai puţin de 80 de milioane de vizionări pe YouTube, în doar câteva săptămâni de la publicare.