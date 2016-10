VIDEO

OSCAR 2017: 85 de ţări concurează la categoria „Cel mai bun film în limbă străină”

Optzeci şi cinci de ţări concurează pentru Oscarul la categoria „Cel mai bun film în limbă străină” în 2017, a anunţat Academia de Film şi Ştiinţe (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) din Statele Unite.



Multe dintre filmele propuse abordează probleme sociale, aşa cum este, de exemplu, cazul producţiei „I Am Nojoom, Age 10 and Divorced” (Eu sunt Nojoom, de 10 ani şi divorţată), propusă de Yemen, ţară care intră prima dată în competiţia pentru prestigiosul premiu.







Filmul, realizat de regizorul Khadija Al-Salam, scoate în evidenţă situaţia dificilă a uneia dintre victimele căsătoriei copiilor într-o naţiune săracă, sfâşiată de război.



Bosnia şi Herţegovina a ales „Death in Sarajevo” (Moarte în Sarajevo), filmul cu care regizorul Danis Tanovic a câştigat în acest an, la Festivalul de Film de la Berlin, „Ursul de Argint — Marele Premiu al Juriului” şi premiul FIPRESCI (al Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film) pentru cel mai bun film din competiţie.







Luxemburgul va concura cu „Voices from Chernobyl” al regizorului Pol Cruchten, bazat pe cartea cu acelaşi nume scrisă de laureata premiului Nobel pentru Literatură Svetlana Alexievich din Belarus.







Producţia „Toni Erdmann”, a regizoarei Maren Ade, despre o femeie a cărei carieră este dată peste cap în urma unei vizite neanunţate a tatălui său, a fost propunerea Germaniei.



Filmul „Sieranevada” regizat de Cristi Puiu a fost ales să reprezinte România în competiţia pentru Oscar la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină”, conform Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC).



Academia americană de film va anunţa o listă scurtă a candidaţilor pentru această categorie la 17 ianuarie şi lista finală cu cinci nominalizaţi la 24 ianuarie.



Ceremonia de premiere va avea loc 26 februarie la Teatrul Dolby din Los Angeles.