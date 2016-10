Cântăreţul Rod Stewart a fost înnobilat de ducele de Cambridge la Palatul Buckingham

Sursa: www.news.ro Foto: Footymad Forums 12.10.2016 01:38

Cântăreţul Rod Stewart a spus că se simte ca şi cum s-ar afla ”în al nouălea cer”, după ce a fost înnobilat de prinţul William, duce de Cambridge, în cadrul unei ceremonii oficiale ce a avut loc, marţi, la Palatul Buckingham din Londra, informează BBC.



Cunoscutul cântăreţ a fost inclus pe lista de onoruri regale, publicată cu ocazia zilei de naştere a reginei Elizabeta a II-a, în semn de recunoştinţă pentru servicii deosebite aduse muzicii şi operelor de caritate.



Rod Stewart a fost felicitat de prinţul William pentru cariera sa îndelungată şi a spus că şi-ar fi dorit ca părinţii lui să fie încă în viaţă pentru a asista la momentul înnobilării sale - în urma căreia cântăreţul va purta titlul de Sir Roderick.



Artistul a fost însoţit la ceremonia oficială de soţia lui, Penny Lancaster, şi de cei doi copii ai cuplului, Alastair şi Aiden.



Cântăreţul i-a mulţumit şi reginei Elizabeta a II-a, într-un mesaj transmis suveranei înainte de debutul ceremoniei.



Rod Stewart se va întâlni şi cu regina Elizabeta a II-a în această seară, la o recepţie ce va avea loc la Royal Academy of Arts.



Printre celelalte personalităţi recompensate la ceremonia de marţi de la Palatul Buckingham s-a aflat şi actorul de culoare David Oyelowo, care a primit Ordinul Imperiului Britanic în rang de Ofiţer.



Actorul, care poate fi văzut în această perioadă pe marile ecrane în filmul ”The Queen of Katwe”, în care joacă alături de actriţa Lupita Nyong'o, a spus că acest titlu îl face să se simtă ”mândru că este britanic”.



Actorul a primit în tinereţe un grant de la o fundaţie patronată de prinţul William şi spune că acel ajutor financiar s-a dovedit esenţial pentru reuşita carierei sale.



Vanessa Kingori, prima femeie de culoare care a devenit editor-şef al revistei britanice GQ, a fost la rândul ei premiată şi a devenit Membru al Ordinului Imperiului Britanic.



Născut pe 10 ianuarie 1945, Sir Rod Stewart este unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni britanici. Artistul englez, care are şi origini scoţiene, este interpretul unor piese celebre, precum ”Sailing”, ''Da Ya Think I'm Sexy" şi "Some Guys have All the Luck”. Albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.