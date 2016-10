Varza Kale - proprietăţi şi valori nutriţionale

Varza Kale, cunoscută şi sub denumirea de varza ţăranului, a fost cultivată de mai bine de 2000 de ani. De-a lungul timpului, a fost consumată la scară largă, în special în Europa, datorită rezistenţei sale la îngheţ şi datorită faptului că aceste culturi pot fi recoltate târziu, la final de an.



Numele său provine din cuvântul „kāle” de origine daneză, suedeză şi norvegiană, din cuvântul de origine germană „Khal” şi din cuvântul de origine scoţiană-galeză „càl” sau „kall”. Culorile frunzelor de varză Kale alternează între verde luminos şi întunecat, până la verde violet sau verde maro. Precum broccoli, conopida sau salata verde, varza Kale este descendenta verzei sălbatice.



Varza Kale are o aromă dulce şi uşor înţepătoare, cu o savoare astringentă datorită conţinutului mare de fier. Diferitele tipuri de varză Kale au şi gusturi diverse: Kale roşie este indicată pentru salate, pentru un gust fin, Kale creaţă are un gust înţepător, pe când Kale palmier are un gust dulceag. Frunzele mai mici de Kale sunt, în general, mai fine şi mai dulci decât cele de dimensiuni mari.



În sănătate



Supa kaleVarza Kale poate funcţiona ca antiinflamator datorită conţinutului de omega-3 şi acizi graşi, esenţiali în lupta împotriva artritei reumatoide, a astmului sau a bolilor autoimune. Varza Kale conţine mai mult calciu decât laptele. Calciul ajută la prevenirea pierderii masei osoase, previne apariţia osteoporozei şi menţine metabolismul în parametri normali. Kale are un aport mărit de Vitamina K, ce luptă pentru combaterea cancerului.



Cum se alege



Varza Kale proaspătă este fermă, tare, colorată într-un verde intens, fără semne de îngălbenire. Frunzele mai mici sunt mai fine şi au un gust dulceag.



Cum se depozitează



Durata de depozitare este de cinci zile, în frigider. Cu cât este ţinută mai mult în frigider, cu atât devine mai înţepătoare la gust. Nu o spălaţi înainte de depozitare pentru că se deteriorează mai repede.



Dacă este depozitată la congelator, varza Kale are un gust dulceag pronunţat.



Cum se prepară



Este important ca varza Kale să fie scufundată în apă rece pentru a înlătura toate impurităţile. Tăiaţi frunzele şi tulpinile în bucăţi mici pentru o preparare rapidă. Pentru multiple beneficii asupra gustului, dar şi a sănătăţii, Kale se prepară cel mai bine la abur, însă poate fi un ingredient de bază pentru salate răcoritoare.



Varza Kale are o suprafaţă ceroasă care o protejează de ploaie, dar şi de dressing-ul din salată. Încercaţi să asezonaţi varza Kale cu ulei de măsline înainte de a adăuga dressing-ul; astfel, sosul va pătrunde mult mai bine şi uniform în salată!”



Varza kale, crudă - valori nutriţionale pentru 100 gapă - 84,04 g

Energie - 49 kcal

Proteine - 4,28 g

Lipide - 0,93 g

Fibre - 3,6 g

Carbohidraţi - 8,75 g

Glucide - 2,26 g

Calciu - 150 mg

Fier - 1,47 mg

Magneziu - 47 mg

Fosfor - 92 mg

Potasiu - 491 mg

Zinc - 0,56 mg

Sodiu - 38 mg

Vitamina A - 500 µg

Vitamina C - 120 mg

Vitamina B6 - 0,271 mg

Acid folic - 141 µg

Niacină (b3) - 1 mg

Vitamina E - 1,54 mg

Vitamina K - 704,8 µg