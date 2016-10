Brad Pitt şi Angelina Jolie ar fi căzut la înţelegere în legătură cu cei şase copii ai lor

Angelina Jolie şi Brad Pitt ar fi ajuns la înţelegere cu privire la cei şase copii ai lor, potrivit TMZ.com care citează surse confidenţiale. Acestea le-au declarat jurnaliştilor că „Brangelina'', celebrul cuplu de la Hollywood care trece printr-un divorţ, a căzut de acord în privinţa copiilor la recomandarea Los Angeles County Department of Children and Family Services (DCFS), structură ce se ocupă de protecţia familiei, informează Xinhua News.



Atât Jolie cât şi Pitt vor merge la şedinţe de consiliere, iar actorul a fost de acord să fie testat din nou de o posibilă dependenţă de droguri şi alcool, deşi investigaţia anterioară a arătat rezultate negative, a mai scris vineri TMZ.com.



Actriţa va primi custodia tuturor celor şase copii, iar Pitt va avea drept la vizite. Prima lui întrevedere cu copiii va fi, însă, supravegheată de un terapeut care va decide împrejurările în care vor avea loc vizitele ulterioare, mai arată sursa citată.



Angelia Jolie, în vârstă de 41 de ani, a depus cererea de divorţ la 19 septembrie la tribunalul din Los Angeles, invocând diferende ireconciliabile între ea şi Brad Pitt. După depunerea cererii de divorţ au circulat mai multe zvonuri potrivit cărora despărţirea vedetelor ar fi fost declanşată de o dispută ce a avut loc în timpul unei călătorii cu un avion privat când Pitt, presupus sub influenţa alcoolului, ar fi fost agresiv cu unul dintre copii. O anchetă este în desfăşurare în acest sens.