FMI: Control „la sânge” al Guvernului în următorii trei ani

Politici bugetar-fiscale sustenabile cu accent pe mobilizarea veniturilor, prioritizarea cheltuielilor, eliminarea restanţelor publice de plată, reforma tarifelor la utilităţi, monitorizarea mai dură a întreprinderilor de stat precum şi o eventuală reformă a vârstei de pensionare se numără printre angajamentele pe care şi le-a asumat Guvernul de la Chişinău în cadrul Acordului cu FMI, aprobat luni, 7 noiembrie, scrie eco.md. Consiliul Executiv al FMI a aprobat lunea trecută aranjamentele de trei ani, în cadrul mecanismului de finanţare extinsă (FEP) şi mecanismul extins de creditare (ECF) cu Republica Moldova, într-un program de sprijine a reformei economice şi financiare a ţării.În urma implementării acordului R. Moldova va avea acces la 129,4 milioane de Drepturi Speciale de Tragere (circa 178,7 milioane de dolari, sau 75 la sută din cota RM).O sumă echivalentă cu 26 de milioane de DST, circa 35.9 milioane dolari, vor fi puse la dispoziţia autorităţilor moldoveneşti imediat după aprobarea regimului. Suma rămasă va fi introdusă progresiv pe durata programului, în urma a cinci evaluări semianuale.În cadrul Acordului, pe lângă un amplu program de consolidare a sistemului bancar, care reprezintă un subiect aparte, guvernul moldovean şi-a asumat o serie de angajamente, respectarea cărora va asigura veniturile necesare la buget dar şi echilibrarea cheltuielilor pe termen mediu.În expectativa unei reforme ample a administraţiei publice care va demara în anul 2017, vor fi eliminate parţial poziţiile vacante în organele administraţiei publice centrale (jumătate din diferenţa dintre numărul posturilor ocupate la sfârşitul anului 2015 şi numărul total de unităţi de personal reflectat în bugetul aprobat), fapt ce va rezulta în economii de 200 milioane lei.Totodată vor fi limitate subvenţiile, în special cele acordate unor sectoare specifice care nu vor beneficia de finanţarea externă. În urma acestei măsuri executivul speră să economisească 772 milioane de lei. De asemenea, autorităţilor, prin revizuirea modului de efectuare a cheltuielilor pentru bunuri şi servicii, speră să economisească alte 5032 milioane.Pe de altă parte se aşteaptă la majorarea veniturilor prin consolidarea bazei de impozitare, adică prin atragerea în câmpul fiscal a unui număr cât mai mare de companii. „Vom ţinti o creştere a veniturilor fiscale (inclusiv a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi de asigurării obligatorii de asistenţă medicală) cu circa 1,4 la sută din PIB, până în anul 2019”, se menţionează în acord .Pentru atingerea acestui scop guvernul se obligă să revizuiască şi să raţionalizeze diverse scutiri şi/sau reduceri la TVA, accize, la impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitul pe veniturile persoanelor juridice şi impozitele pe proprietate. „Vom restructura cheltuielile fiscale pentru diverse sectoare, pentru a le face mai eficiente şi mai echitabile. Vom revizui stimulentele fiscale acordate sectorului agricol pentru a încuraja schimbările structurale din sector pe calea investiţiilor şi unei mai bune utilizări a terenurilor. În ceea ce priveşte impozitul pe venitul persoanelor juridice, vom examina posibilitatea de a aduce la un numitor comun mai mule rate ale impozitului dat.”Totodată, pentru a spori nivelul general de conformare fiscală, va fi elaborat şi instituit un regim fiscal şi un sistem de contabilitate unificat şi simplificat pentru persoanele antrenate în activităţi profesionale şi antreprenoriale, acestea fiind obligate să se înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) şi să folosească în activitatea lor aparate de casă. In plus, guvernul va consolida sistemul de aplicare a TVA şi baza fiscală de percepere a TVA prin uniformizarea scutirilor şi celor două cote reduse de TVA. Se estimează, că toate măsurile descrise mai sus for asigura o creştere a veniturilor fiscale cu circa 1,2 la sută din PIB până în 2019.În afară de aceasta, ratele accizelor vor fi majorate, urmând să atingă eventual nivelurile stabilite în statele Uniunii Europene, conform prevederilor Acordului de asociere încheiat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.Pentru a reduce amploarea fenomenului de neraportare a veniturilor impozabile şi a salariilor în plic, guvernul promite să aplice strategii de gestionare a tranzacţiilor cu numerarul în diverse sectoare ale economiei, bazându-se pe conlucrarea cu mediul de afaceri „dar şi pe urmărirea penală, după caz”.O altă sursă de majorarea a veniturilor fiscale a fost identificată în revizuirea mecanismului de evaluare a valorii cadastrale a activelor imobiliare. Astfel, guvernul speră că va lărgi baza de impozitare pentru impozitele pe imobil.Guvernul va iniţia o revizuire detaliată a funcţiilor de bază ale funcţionarilor publici, promiţând însă că nu va submina capacitatea ministerelor de a atinge obiectivele lor de bază.Totodată, cabinetul de miniştri se obligă să raţionalizeze un şir de beneficii de ordin social. „Ne propunem să consolidăm diverse prestaţii sociale acordate anumitor categorii de persoane pentru a reduce costurile administrative şi a evita suprapunerea prestaţiilor”.Pe parcursul realizării programului, vor fi implementate un şir de reforme structurale, care vin întru susţinerea strategiei bugetar-fiscale.Începând cu anul 2017, va fi instituit un sistem de raportare trimestrială mai detaliată de către întreprinderile de stat, după ce o decizie în acest sens va fi aprobată de Guvern. Începând cu 2015, cele mai mari întreprinderi de stat sunt supuse auditului anual. Începând cu anul 2017, auditul anual va fi obligatoriu pentru toate întreprinderile de stat, în conformitate cu prevederile proiectului de Lege privind întreprinderile de stat şi municipale, care urmează să fie adoptat de Parlament în 2016.Executivul intenţionează să implementeze reforme în sistemul de pensii actual pentru a asigura atât durabilitatea acestuia, cât şi un tratament mai echitabil al diferitor categorii de beneficiari. Pentru a îmbunătăţi gradul de acoperire şi de conformare, urmează să fie fortificată legătura dintre contribuţii şi prestaţiile de pensii, în special prin eforturile menite să reducă plăţile neoficiale . „Viabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii ar putea fi asigurată şi prin majorarea vârstei legale de pensionare, precum şi o indexare mai sistematică a pensiilor, care să ia locul majorărilor ad hoc. La moment, efectuăm o analiză amplă a sistemului actual de pensii finanţat prin repartizare.”, se subliniază în angajamentele guvernului.O altă obligaţiune ţine de soluţionarea problemei arieratelor acumulate în sectorul energetic şi stabilirea tarifelor la nivelurile care vor asigura recuperarea costurilor.„În sectorul electroenergetic, devierile tarifare acumulate de companiile energetice vor fi recuperate prin includerea acestora în tarif. În acest scop, Guvernul şi "Gas Natural Fenosa" au semnat un acord care recunoaşte suma devierilor tarifare restante de 1,75 miliarde de lei şi prevede o rambursare prin intermediul tarifelor ajustate anual, în tranşe egale, pe parcursul perioadei ianuarie 2017 - decembrie 2020, cu o dobândă anuală de 7,66 la sută aplicată sumei restante. Aceeaşi structură a tarifului va fi folosită la rambursarea devierilor financiare acumulate de către alte companii de distribuţie a energiei electrice (şi anume "RED NordVest", "RED Nord", "Furnizare Energie Electrică Nord").Este un paragraf atipic pentru un acord cu FMI, or acesta nu ţine de politicile economice şi bugetar fiscale. „Considerăm consolidarea guvernanţei economice şi a transparenţei ca priorităţi de vârf care vor asigura baza necesară pentru o creştere economică robustă. Recunoaştem prezenţa guvernanţei proaste şi a corupţiei într-un şir larg de domenii, inclusiv în ceea ce ţine de punerea în aplicare a legilor şi actelor normative şi eficacitatea sistemului judiciar. Aceste elemente slabe subminează încrederea populaţiei în Guvern, descurajează investiţiile străine, ducând la creşterea costului afacerilor, şi în cele din urmă la constrângerea creşterii economice. Ne asumăm angajamentul de a lua măsuri mai hotărâte pentru a face faţă acestor provocări. În afară de acţiunile ample menite să restabilească guvernanţa adecvată în sectorul financiar, vom adopta o decizie privind dezvăluirea obligatorie a informaţiei financiare privind valoarea netă a averii deţinute de către demnitari de rang înalt şi persoanele cu venituri mari, ceea ce va contribui la sporirea transparenţei şi va avea efecte secundare pozitive asupra cadrului de impozitare a veniturilor. Ne vom asigura, de asemenea, că Centrul Naţional Anticorupţie este supus unui proces de supraveghere externă riguros şi are acces la toate informaţiile relevante pentru realizarea investigaţiilor, inclusiv la informaţia ce ţine de demnitarii de rang înalt.”, se menţionează în acord.