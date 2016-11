Ramura din agricultura moldovenească cu potenţial enorm, însă prost gestionată

Sectorul apicol moldovenesc s-a dezvoltat destul de dinamic în ultimii ani, mai ales în ceea ce priveşte volumele de miere exportate. Totuşi producătorii se confruntă cu o serie de probleme care menţin ramura la nivel rudimentar. Este vorba de lipsa laboratoarelor pentru verificarea calităţii mierii, dificultatea creării grupurilor de producători şi, în general, lipsa unei asociaţii reprezentative şi funcţionale care le-ar promova interesele.După ce mierea moldovenească a fost acceptată în 2010, după o pauză de patru ani, pe piaţa Uniunii Europene, sectorul apicol moldovenesc a avut o creştere constantă. În 2013, valoarea mierii moldoveneşti exportate a ajuns până la 70 de milioane de lei, faţă de 4–6 milioane de lei cât constituia până în 2007, când exportul pe piaţa europeană a fost sistat. Potrivit unui studiu efectuat la solicitarea Organizaţiei pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor (MIEPO), în 2010–2014, exporturile de miere au înregistrat creşteri de până la 60%, iar în 2014 – de aproape 200%. Producătorii spun că succesele ar putea fi mult mai mari dacă statul i-ar susţine. Problemele apicultorilor au fost discutate săptămâna trecută, în cadrul unei mese rotunde la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.În ceea ce priveşte resursele pentru dezvoltare, apicultorii spun că nu pot accesa finanţări pentru că nu pot crea grupuri de producători. Şi asta din cauza că majoritatea producătorilor sunt persoane fizice şi nu şi-au înregistrat oficial afacerile. „În regulamentul despre grupurile de producători este stipulat expres că pentru a forma un grup trebuie să existe cel puţin cinci persoane juridice, care să aibă câte o cotă de 20%. Specificul apiculturii moldoveneşti este însă un pic altfel: majoritatea apicultorilor sunt de vârsta a doua, a treia, tineret mai puţin. Toţi se tem de hârtii. Acum o contabilitate necesită mult efort, legislaţia fiscală e întortocheată şi este o problemă”, explică Ion Maxim, preşedintele Asociaţiei Apicultorilor din Ialoveni.Astfel, apicultorii solicită să li se permită să se asocieze în grupuri ca persoane fizice, iar grupul de producători creat să aibă statut de persoană juridică. Ministrul Agriculturii susţine că aceasta nu este posibil deoarece regulile de joc sunt aceleaşi pentru toţi fermierii şi că aceştia trebuie şcolarizaţi: „Da, majoritatea apicultorilor sunt într-adevăr persoane fizice, dar nimeni nu îi împiedică să se înregistreze şi să depună documentele pentru subvenţionare. Vreţi subvenţii de la stat? Dar ca să beneficiezi trebuie să oferi ceva. Persoana fizică care primeşte subvenţii nu oferă statului nimic în schimb, nu achită impozite, taxe locale ş.a. Nu este logic. Legea este clară şi egală pentru toţi”.Preşedintele Asociaţiei Apicultorilor din Ialoveni, spune că în R. Moldova există până în prezent doar două stupine de prăsilă, iar materialul biologic produs de acestea nu acoperă cererea internă, albinele fiind aduse în cele mai dese cazuri prin contrabandă. „Există doar două stupine, însă nu a funcţionat niciuna anul trecut. Una dintre ele este a Academiei de Ştiinţe, care nu face nimic de doi ani. Este o problemă foarte mare în privinţa mărcilor, inclusiv omologarea rasei Carpatine, răspândită la noi în republică, corespunde tuturor parametrilor. Trebuie să avem 15–20 de producători atestaţi de mărci”, a relatat Ion Maxim.Din această cauză apar probleme la subvenţionarea achiziţionării de noi familii de albine. „În 2014 am procurat mau multe familii de albine şi am vrut să beneficiez de subvenţii. Şi evident, se cere ca să fie procurate oficial, de la producători atestaţi, cu certificat de rasă, dar în R. Moldova aceştia practic nu există”, a menţionat un tânăr apicultor.În acest sens, Ministerul Agriculturii, care face atestarea fermelor de prăsilă, a venit cu un apel către apicultori să depună cereri de atestare, să pregătească actele necesare. De menţionat că o stupină de prăsilă trebuie să corespundă mai multor criterii, printre care evidenţa strictă a albinelor, a productivităţii familiilor de albini etc.În general, chiar dacă Agenţia Naţională de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură susţine că simplifică de al an la an procedura de solicitare a subvenţiilor, apicultorii se plâng de birocraţie excesivă: „Anul acesta am vrut să subvenţionez o centrifugă în valoare de 10.000 de lei, dar mi s-au cerut atâtea documente de parcă aş fi cumpărat un tractor de jumătate de milion de lei. Este birocraţie. Trebuia să primesc subvenţii de 3.000 de lei, dar după toate cheltuielile pe care trebuia să le fac pe drumuri ieşeam cu vreo mie de lei. Nu e niciun sens”, a relatat pentru ECOnomist un tânăr fermier.O altă problemă este lipsa laboratoarelor. „Într-adevăr, este o problemă cu laboratoarele. Am făcut o reformă şi am unit anul acesta cinci laboratoare în unul, unde vrem să acordăm şi servicii de verificare a calităţii mierii. Oricum, nu este de ajuns unul singur în ţară, mai ales că geografia apicultorilor este diversă. Trebuie să avem cel puţin trei laboratoare şi mai multe puncte de colectare”, a declarat Eduard Grama, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare.Potrivit apicultorilor prezenţi la eveniment şi Ministerului Agriculturii, promovarea intereselor ramurii este dificilă din cauza că apicultorii nu au până în prezent una sau câteva asociaţii mari şi reprezentative din punct de vedere teritorial. „În prezent, Asociaţia Naţională a Apicultorilor din R. Moldova are cinci fondatori, un număr care nu este reprezentativ. Conform Legii apiculturii, asociaţia trebuie să aibă câte un reprezentant din fiecare raion. Trebuie să avem o asociaţie funcţională ca să promovăm apicultura”, spune preşedintele Asociaţiei Apicultorilor din Ialoveni.„Apicultorii nu găsesc între ei limbă comună. Cred că ar trebui să existe câteva asociaţii mari, ca să fie o reprezentanţă teritorială bună şi să aibă putere. Aceste asociaţii ar trebui să vină cu propuneri concrete pentru dezvoltarea ramurii la nivel naţional, şi nu fiecare cu interesele personale ale întreprinderii pe care o deţine”, a adăugat ministrul Grama. Astfel, potrivit ministrului, apicultorii ar trebui, în primul rând, să-şi creeze o asociaţie, la fel cum au făcut fermierii din alte sectoare agricole. Totodată, ministrul îndeamnă apicultorii ca, pe lângă exporturi, să stimuleze consumul intern de miere.„Ce ne încurcă nouă să ne dezvoltăm? Partea birocratică? Nu cred. Noi nu privim niciodată întregul lanţ valoric: de la producător la exportator şi consumatorul final. Şi alt aspect este diversificarea produselor de apicultură. O altă problemă este lipsa de şcolarizare în domeniul apicol. Cine dintre apicultori a făcut vreodată iarna un plan de acţiuni pentru întreg anul? Nimeni! Referitor la subvenţii, nu este o problemă să le obţii. Problema e că nu se face o evaluare a utilizării banilor primiţi. Mulţi primesc bani, dar nu îi valorifică. Avem nevoie de o viziune pe plan naţional şi extern. Există probleme la trei niveluri: de producere, procesare şi vânzare.”