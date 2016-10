Cacealmaua digitală: Transmisiunile în format analogic, monopolizate de posturile oligarhului Plahotniuc, vor rămâne ani buni principala sursă de televiziune

Ministerul Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor a anunţat că R. Moldova va începe de la 1 noiembrie, în sfârşit, trecerea la televiziunea digitală terestră, un obiectiv pe care şi l-a propus, împreună cu alte 104 ţări, încă acum zece ani. Autorităţile sunt în întârziere cu aproape un an şi jumătate. Încă în mai 2015, guvernul a adoptat o hotărâre în acest sens, iar în iunie a aceluiaşi an, pe site-ul Ministerului Tehnologiei, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor a fost publicat un comunicat care anunţa trecerea la televiziunea digitală din 17 iunie anul trecut. Comunicatul descria angajamentele asumate la nivel internaţional, adaptarea legislaţiei moldoveneşti în perspectiva trecerii şi avantajele pe care le oferă televiziunea digitală terestră.În comunicat se menţionează că „pentru ca populaţia să se acomodeze treptat la noua tehnologie şi pentru ca posturile TV analogice, în caz de perturbaţii, să migreze în format digital, procesul de tranziţie la televiziunea digitală terestră se va implementa treptat în decursul a aproximativ trei ani. În această perioadă, reţelele ce difuzează semnal analogic şi cele care emit semnal digital vor funcţiona în paralel, după care semnalul TV analogic va fi deconectat complet.Ministerul Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor prezintă avantajele noului format al televiziunii, printre care menţionăm calitatea net superioară de transmisiune a imaginii şi sunetului şi posibilitatea majorării numărului de programe TV.Realizarea tranziţiei la televiziunea digitală terestră, fără a crea incomodităţi telespectatorilor, a fost pusă pe seama Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii” (operatorul naţional în domeniul difuzării programelor de radio şi televiziune în Republica Moldova), căreia i-a fost eliberată licenţa de utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea a două multiplexe cu acoperire naţională.Principalul obstacol, potrivit „Apollo”, constă în faptul că piaţa TV din R. Moldova şi piaţa de publicitate TV este controlată într-o proporţie covârşitoare de oligarhul Vladimir Plahotniuc, vicepreşedintele Partidului Democrat şi coordonatorul declarat al actualei coaliţii de guvernare. Vladimir Plahotniuc deţine o cotă de 85% din piaţa de televiziune şi este unicul neinteresat de implementarea digitalizării televiziunii terestre, altfel, alte posturi vor obţine acoperire naţională”, a declarat preşedintele Asociaţiei „Apollo”, Vasile Năstase.„În total, 104 state trebuiau să treacă la televiziunea digitală timp de nouă ani. Din 2006 până în 2015, a fost o perioadă de tranziţie în care aproape toate aceste ţări au trecut la televiziunea digitală. În R. Moldova, acest acord a fost ratificat de Parlament în 2008 şi nu s-a concretizat aproape nimic. Din păcate, Guvernul nu a făcut nimic până în 2015. Cu o lună înainte de încheierea termenului de tranziţie, a fost luată decizia de a trece la televiziunea digitală”, a declarat Timofei Andros, ex-ministru al Informaticii, Informaţiilor şi Comunicaţiilor în 1990–1992 în cadrul conferinţei de presă.Ministerul Tehnologiei, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor a anunţat în replică faptul că va lansa la 1 noiembrie primul multiplex digital cu acoperire naţională pentru 15 posturi TV. „Conştientizând importanţa acestui proiect, avansarea căruia deschide oportunităţi pentru sectorul comunicaţiilor, cu impact benefic asupra calităţii serviciilor de care beneficiază cetăţenii, Ministerul Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor a realizat paşi concreţi. În acest sens, responsabilii de acest proiect au venit cu o ofertă de 15 canale TV în primul multiplex digital cu acoperire naţională - A, iar către finele lui 2017 va fi asigurată posibilitatea de emisie pentru 42 de canale TV, care vor înlocui cele trei canale cu acoperire naţională pentru moment”, se menţionează în comunicatul ministerului.Instituţia mai menţionează că primul multiplex digital cu acoperire naţională este deja funcţional şi are capacitatea de acoperire cu semnal TV a 80% din populaţie, inclusiv în raioane. În regim de testare, semnalul digital este recepţionat de către postul public TV Moldova 1.La rândul său, ex-ministrul Andros se îndoieşte că autorităţile sunt pregătite pentru trecerea la televiziunea digitală. El a relatat, pentru ECOnomist, că autorităţile nu au elaborat cel puţin un plan şi nu şi-au propus un obiectiv clar. De exemplu, 100% din populaţie să fie asigurată tehnic pentru a putea recepţiona televiziunea digitală. Acesta ar fi un obiectiv realizabil, potrivit ex-ministrului, R. Moldova fiind o ţară mică şi destul de compactă.Însă nu s-a făcut nimic până acum în acest sens. În primul rând, nu au fost verificate capacităţile tehnice ale IS „Radiocomunicaţii”, care are o reţea de emiţătoare însă capacitatea lor de transmitere a unui semnal digital calitativ e sub semnul întrebării. În plus, mai există multe zone albe neacoperite cu semnal, unde populaţia s-a obişnuit deja să privească televiziunile româneşti, ucrainene sau transnistrene.În acest context, ex-ministrul spune că trecerea la TV digitală, dacă ar fi existat funcţionari responsabili, ar fi putut soluţiona şi problema transmiterii televiziunilor moldoveneşti şi pe teritoriul din stânga Nistrului, locuitorii din regiunea separatistă neavând pentru moment acces la televiziunile moldoveneşti.O altă problemă este capacitatea moldovenilor de a recepţiona semnalul digital. Potrivit lui Andros, este vorba în primul rând de dotarea cu antene adecvate. Deşi confecţionarea acestora nu e atât de complicată, oamenii nu sunt informaţi cum să facă acest lucru. În plus, în oraşe, casele trebuie dotate cu antene comune şi reţele interne de distribuire a semnalului. Nici în acest sens nu s-a făcut nimic.Încă o problemă sunt aşa-numitele „setoboxuri”, convertoare de semnal necesare pentru aproape toate televizoarele mai vechi de doi-trei ani pentru a putea recepţiona semnalul digital. Deşi autorităţile promit că în bugetul pentru 2017 vor fi incluse cheltuieli pentru dotarea a 123 mii de familii cu astfel de convertoare, proiectul bugetului pentru anul viitor nu conţine această prevedere.Toate aceste probleme fac foarte puţin probabilă o trecere masivă la recepţionarea de către populaţie a televiziunii digitale. În aceste condiţii, televiziunile incluse în primul multiplex, cel care ar trebui să înceapă a funcţiona din 1 noiembrie, sunt mai degrabă defavorizate decât avantajate. Şi asta deoarece, din cauzele menţionate mai sus, semnalul digital va putea fi recepţionat de foarte puţini oameni, iar televiziunile vor trebui să achite pentru licenţe sume destul de mari faţă de veniturile lor.Astfel, într-un mod destul de pervers, autorităţile transformă trecerea la televiziunea digitală într-o nouă modalitate de a sufoca televiziunile necontrolate de putere. Dumitru Pavel, jurist al postului de televiziune Jurnal TV, a relatat pentru ECOnomist că, pornind de la această stare de fapt, instituţia pe care o reprezintă a solicitat o tranziţie mai lentă la televiziunea digitală, pe parcursul căreia cât mai multe persoane să obţină posibilitatea de a recepţiona semnalul TV în format digital. „Noi suntem obligaţi să achităm lunar o licenţă de aproape 6000 de euro, însă auditoriul pe care îl vom obţine va fi unul extrem de mic, ce nu justifică mărimea acestei sume. Ca rezultat, nu vom putea atrage prea multă publicitate în plus. Mărimea sumei trebuie să corespundă beneficiilor pe care aceasta le oferă televiziunilor, dar să nu fie o nouă metodă de sufocare a televiziunilor incomode regimului”, a spus juristul.Pe site-ul Consiliului Coordonator al Audiovizualului găsim o informaţie potrivit căreia licenţele pentru televiziunile analogice nu sunt retrase şi nici nu se prevede acest lucru în următorii trei ani. Unele licenţe sunt prelungite până în 2022, iar trei posturi ce aparţin oligarhului Vladimir Plahotniuc – Publika TV, Canal 2 şi Canal 3, care au acoperire aproape în toată ţara, pot să emită nestingherit în format analogic până în septembrie 2021.