Unul de altul ne ţinem, de nimic nu ne temem!

Nu întotdeauna avem ocazia să facem lucruri măreţe. De obicei, acestea se conţin în cele mai simple şi mici lucruri şi fapte bune, pe care le putem săvârşi în fiecare zi. În această primăvară, fiecare dintre noi poate contribui la crearea unui mediu mai prietenos şi mai cald pentru cei, care se află în dificultate şi au nevoie de susţinerea noastră.Cancerul este o încercare grea pentru toţi, care aud acest diagnostic de la medici. Pentru mulţi el sună ca o sentinţă, iar fiecare zi a unui copil bolnav şi internat la Institutul oncologic din Capitală ne arată că boala poate fi învinsă. Cancerul poate fi tratat. Cele mai moderne metode de diagnoză şi tratare a acestuia permit depistarea tumorii la o etapă incipientă, iar asta este o garanţie în plus, că intervenţia medicilor poate fi una oportună şi de succes. Copiii, însă, au nevoie de o speranţă pentru vindecare.Acţiunea are loc al cincilea an consecutiv şi se desfăşoară de două ori pe an. Toate mijloacele colectate sunt direcţionate la tratamentul copiilor bolnavi de cancer şi susţinerea morală a acestora. Şi asta - pentru ca micii pacienţi să înţeleagă că nu sunt singuri în momentele dificile din viaţa lor şi că împreună putem fi mai puternici şi mai plini de curaj.Voluntarii «Little People Moldova», printre care sunt studenţi ai facultăţilor de psihologie, pedagogi şi artişti, dar şi cei care au învins deja boala, merg în fiecare zi la copiii din secţia de oncologie pediatrică şi hematologie a Institutului Oncologic din Capitală pentru a petrece timpul cu micii pacienţi şi a-i face să uite de durere şi problemele de sănătate pe care le au şi să se axeze pe distracţie şi voie bună. Ca urmare, copiii devin mai pozitivi şi mai plini de speranţă şi energie. Ei sunt ajutaţi de voluntari să-şi facă temele, să citească, să deseneze, să danseze, dar şi să se distreze împreună cu clovnii, care le dau speranţa unei vieţi sănătoase.«Totul se desfăşoară în forma unor jocuri interactive în cadrul proiectului „Nu mi-e frică”, unde copiii sunt ajutaţi din punct de vedere psihologic să-şi conştientizeze starea şi să facă faţă stresului spitalizării, susţine Elena Armaşu, membră a consiliului de administraţie a organizaţiei de caritate «Little People Moldova».Elena Armaşu, membră a consiliului de administraţie a organizaţiei de caritate «Little People Moldova»Pe parcursul a cinci ani de zile, cu susţinerea clienţilor reţelei de farmacii «Hippocrates» au fost adunaţi peste 295 de mii de lei, direcţionaţi la ajutorarea copiilor bolnavi de cancer, care pe lângă intervenţiile chirurgicale şi medicamentele de care au nevoie, pot beneficia şi de acel suport psihologic, care este vital pentru ei în această perioadă dificilă Şi asta – pentru că aceşti copii trebuie să dorească să trăiască şi să lupte pentru viaţa lor - doar aşa tratamentele şi terapiile complexe vor avea rezultatul scontat, componenta psihologică un element cheie în acest sens. La solicitarea secţiei de Hematologie a Institutului Oncologic, o parte a mijloacelor financiare adunate a mers la procurarea aparatelor moderne pentru copiii, care au nevoie de şedinţe de chimioterapie. Datorită injectomatelor din Germania aceste şedinţe au devenit mult mai inofensive şi mai puţin traumante pentru micii pacienţi. Cea mai mare parte a banilor acumulaţi au fost folosiţi pentru procurarea materialelor didactice: creioane, hârtie colorată, plastilină.Se spune, că un drum lung începe de la primul pas… Acest pas poate fi făcut împreună, pentru ca drumul să fie mai uşor, inclusiv pentru cei mai trişti dintre noi, zilele cărora pot deveni mai senine şi mai calde.Pe parcursul lunii aprilie, cumpărătorii reţelei de farmacii «Hippocrates» care achiziţionează produse promoţionale, cum ar fi preparate digestive, vitamine, mărfuri şi hrană pentru copii, beneficiază de reduceri. Acestea pot fi folosite în scopuri personale, dar şi transferate în contul campaniei de caritate pentru ajutorarea copiilor bolnavi de cancer «Little People Moldova».Cumpărând în luna aprilie medicamente şi alte produse conexe în farmaciile «Hippocrates» vom putea ajuta aceşti copii, pentru care susţinerea noastră este indispensabilă. A dărui speranţă la viaţă şi la o nouă zi este cel mai mic efort, cel mai uman gest de bună credinţă şi generozitate de care este în stare fiecare dintre noi.