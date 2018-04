Proiectul internet fără griji a fost lansat cu succes // FOTO, VIDEO

Sâmbăta aceasta, Moldcell, în parteneriat cu “La Strada” şi Tekwill, a lansat proiectul educaţional #InternetFărăGriji şi a organizat primul seminar practic privind siguranţa online pentru părinţi şi copii.



Am fost plăcut surprinşi de entuziasmul părinţilor de a avea oportunitatea să participe la un seminar practic privind siguranţa online, de numărul impresionant de copii de diferite vârste, într-o dimineaţă de weekend, de interesul manifestat în timpul evenimentului faţă de acest subiect, dar şi de impresiile încurajatoare din partea participanţilor după eveniment.



Am avut grijă ca părinţii să fie ochi şi urechi, în timp ce copiii lor învăţau prin joc într-un spaţiu amenajat special pentru ei.



Astfel, părinţii au primit sfaturi practice privind siguranţa online direct de la experţii în domeniu - Diana Buciuşcan, Responsabil de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Moldcell; Angela Palancean, Manager SigurOnline, Program Copii La Strada; Serghei Uzun, Responsabil de Securitatea Informaţională, Moldcell, şi Angela Nicolau, Psiholog.



Copiii au început cu răspunsul la întrebarea “Ce ar face personajul Mailo?” într-o situaţie de risc pe internet. Apoi, au fost implicaţi într-o operaţiune de salvare a ursului Panda, dar şi un atelier Robotica, pregătit de Tekwill Academy Kids.



Sunt multe de spus şi de povestit, dar cel mai bine e când vezi cu ochii tăi. De aceea, am pregătit un video cu cele mai interesante momente de le eveniment.







Pentru toţi cei care si-ar fi dorit să fie prezenţi la eveniment, dar nu au putut veni din anumite motive, dar şi pentru cei care ar dori să repete experienţa, Moldcell va desfăşura asemenea seminare gratuite pe întreg parcursul acestui an, în cadrul programului educaţional #InternetFărăGriji.