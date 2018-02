Sesiune informativă despre emigrarea independentă; Limba franceză este obligatorie

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.02.2018 16:36

Vă gândiţi să studiaţi, lucraţi sau să vă stabiliţi în Canada cu statut de emigrant independent? Ambasada Canadei la Bucureşti vă invită să participaţi la o sesiune informativă cu durata de o oră despre programele de emigrare, inclusiv sistemul Express Entry – sistemul expres prin care se depun dosarele de emigrare în Canada.



Două sesiuni informative vor avea loc în data de 21 februarie 2018 de la ora 17:00, respectiv 19:30, în sala de conferinţe a hotelului Jolly Alon din Chişinău.



Aceaste sesiuni se adresează persoanelor calificate cu studii post-liceale şi o cunoaştere a limbii franceze.



Prezentările vor fi susţinute în limba franceză, iar participanţii vor putea adresa întrebări în limba engleză sau franceză. Toţi cetăţenii sau rezidenţii admişi legal în Moldova, România şi Bulgaria sunt bineveniţi.



Dacă doriţi să participaţi, este necesar să vă înscrieţi în avans prin trimiterea unui e-mail pe adresa bucharest-immigration@international.gc.ca, indicând cuvântul „Sesiune” în titlul mesajului şi ora la care doriti să participaţi.



În scopul identificării, vă rugăm să indicati numele dvs. complet aşa cum apare în documentul dvs. de identitate. După ce aţi fost înscris pe lista participanţilor, veţi primi prin email informaţii suplimentare.



----------------------



SESSION D'INFORMATION POUR LES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS AVEC CONNAISANCES DU FRANÇAIS



Vous envisagez étudier, travailler, ou vous établir au Canada en tant que travailleur qualifié? L`ambassade du Canada à Bucarest vous invite à participer à une session d’information d’une durée de 1 heure sur les programmes d’immigration, y compris Entrée Express - le système de gestion des demandes d’immigration au Canada.



Deux sessions d’information auront lieu le 21 février 2018 à partir de 17 hrs et 19 :30 hrs respectivement, à Chisinau, Moldavie, hôtel Jolly Alon.



Ces sessions d’information s’adressent aux professionnels et travailleurs qualifiés avec des études postsecondaires et maîtrise de la langue française.



Les présentations seront faites en français et les questions pourront être posées en français ou en anglais. Les citoyens et les résidents légalement admis en Moldavie, Roumanie et Bulgarie sont bienvenus.



Toutefois, afin d’y participer, vous devrez vous enregistrer en envoyant un courriel à bucarest-immigration@international.gc.ca indiquant le mot "Session" ainsi que la plage horaire choisie, comme titre du votre message.



Pour fins d’identification, prière de fournir votre nom au complet correspondant à celui dans votre passeport ou sur votre carte d’identité. Une fois l’enregistrement complété, des instructions supplémentaires vous seront envoyées par courriel.



P.