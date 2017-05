​Ce îi aşteaptă pe vizitatorii Festivalului Văcuţelor „Căsuţa Mea” 2017?

FOTO

Notă

Primul Festival al Văcuţelor „Căsuţa Mea” a fost organizat pentru prima dată în Republica Moldova la data de 1 iunie 2014. Văcuţele au fost pictate de designeri, pictori, vedete autohtone şi oameni de creaţie. Fiecare idee a fost unică.În anul curent tema principală a Festivalului Văcuţelor este continuitatea tradiţiilor naţionale în artă. Astfel, 10 pictori din Republica Moldova (Catrin Bespaliuc, Elena Bideac, Antonina Guretskaya, Marat Guţu, Oxana Diaconu-Catan, Parascheva Matciac, Natalia Nîş, Zoia Popova, Tatiana Razincov, Serghei Tiseev), vor picta 10 machete de văcuţe în mărime reală, folosind diferite tehnici şi stiluri.Unii pictori ne-au împărtăşit deja fragmente de schiţe, concepte şi motive ale viitoarelor opere. Suntem încântaţi să deschidem cortina şi să arătăm ce vă aşteaptă în acest an la Festivalul Văcuţelor „Căsuţa Mea” 2017 :„Un mozaic din picturi viu colorate, strâns împletite cu istoria plaiului nostru, pline de viaţă şi folclor. De la ornamente tradiţionale, până la mâncarea naţională şi dansuri populare” ne vor fi prezentate de Antonina Guretskaya.„Motive din basmele populare româneşti, din portul naţional şi pământul roditor al ţării noastre” vor fi redate în lucrarea pictoriţei Parascheva Matciac, prin imaginea fetei în ie, reprezentată ca mireasă a cerului.„Cele mai bune livezi de mere moldoveneşti” vor fi pictate, în timpul festivalului, de pictorul Serghei Tiseev.Pe lângă cele 10 văcuţe, fiecare pictor va realiza în propriul atelier alte 5 văcuţe în miniatură. Miniaturile din lut ars au fost pregătite în exclusivitate pentru festival de maeştri în arta ceramicii. Preluând tradiţia marelor Parade de văcuţe din diferite părţi ale lumii, văcuţele în miniatură vor fi folosite ulterior ca suvenire.După primul Festival al Văcuţelor „Căsuţa Mea”, văcuţele pictate au fost expuse în centrul capitalei. Mai târziu acestea au călătorit prin diferite sectoare ale Chişinăului şi au bucurat ochii locuitorilor. Văcuţa „Nănăşica”, pictată în cadrul Festivalului Văcuţelor din 2014 şi expusă în faţa Ministerului Agriculturii, a fost mult timp în centrul atenţiei, iar doritorii au putut face poze cu aceasta.Organizatorii planifică să amplaseze văcuţele pictate în puncte de interes pentru vizitatorii capitalei şi a agropensiunilor din apropiere. De asemenea, se planifică amplasarea unei văcuţe la aeroport, precum şi în faţa unor clădiri administrative din centrul Chişinăului. Cu această ocazie, organizatorii vor anunţa un concurs pentru toţi doritorii de a amplasa una din văcuţe pe teritoriul lor.: Ideea de „Paradă a văcuţelor” îi aparţine sculptorului Beat Seeberger-Quin, care pentru prima dată a organizat o astfel de expoziţie în Zurich în 1998. Văcuţele pestriţe s-au bucurat de un succes nemaipomenit printre locuitorii şi oaspeţii oraşului elveţian. Acestea au produs un boom cultural fără precedent, transformând expoziţia Cow Parade într-un eveniment anual de anvergură mondială. Ulterior, ideea a fost susţinută de omul de afaceri Peter Henig, care a creat toate condiţiile necesare pentru ca văcuţele să apară şi pe străzile din Chicago. În fiecare an, ştafeta Festivalului Văcuţelor este preluată de unul din marile oraşe, printre care se numără deja New York, Londra, Stockholm, Praga, Tokio, Moscova şi multe altele. Până în prezent peste 6500 de pictori au contribuit la crearea a peste 6000 de văcuţe în cele 70 de oraşe participante.