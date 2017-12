TOP 5 oferte imobiliare promoţionale de la companiile de construcţie din Chişinău

Dacă sunteţi în căutarea unui apartament sigur, confortabil şi accesibil ca preţ, noi vă prezentăm top 5 cele mai bune avantajoase oferte, privind raportulcalitate/preţ, de la companiilede construcţiede elită de pe piaţa locală. Acum, în perioada sărbătorilor de iarnă, aveţi posibilitatea să procuraţi apartamente premium la preţuri econom.1. Complexul rezidenţial de clasă premiumvă întâmpină cu apartamente realizate după cele mai înalte standarde de calitate şi gândite pentru a îndeplini toate necesităţile dumneavoastră de confort.Arhitecţii şi designerii vă oferă cele mai inovative şi îndrăzneţe concepte pentru locuinţa dumneavoastră. Complexul locativ este amplasat într-o zonă cu infrastructură bine dezvoltată, fiind conectată cu cele mai importante artere şi străzi ale Chişinăului. Locuind în acest bloc, aveţi accesibilitate la hipermarketul de peste drum, spitalul nr.1, parcul „Valea Trandafirilor”, mănăstirea Ciufea, centrul comercial Malldova – toate situate în imediata apropiere a complexului.Clădirea este construită din cărămidă roşie, material ce conferă durabilitate, rezistenţă şi funcţionalitate. Un aspect deloc de neglijat este faptul că fundamentul acestui bloc a fost realizat pentru o construcţie de 16 etaje. Într-un final, constructorii s-au oprit la 11 etaje, ridicând un bloc rezidenţial excusivist, cu o bază stabilă şi trainică.Creat într-un stil modern cu accente clasice, complexul „MIDTOWN” vă propune apartamente de calitate premium, spaţioase, cu finisaje de lux care corespund perfect stilului de viaţă contemporan. Blocul dispune de faţadă ventilatăcereprezintă o soluţie de termoizolare completă cu vată minerală, structura portantă, o folie anti-vânt şi un material de placare.Faţadanu arată bine doar din exterior, dar asigură un mediu sănătos şi în interiorul clădirii. Datorită geamurilor panoramice, interiorul capătă mult spaţiu şi lumină, iar terasele şi balcoanele oferă oportunitatea de a simţi conexiunea cu natura, fară a ieşi din încăpere. De la etajele superioare se deschide o vedere panoramică nemaipomenită spre Botanica, Viaduct, centrul vechi al capitalei. Geamurile sunt dotate cu tehnologii de ultimă generaţie, 4S LOW-E, cu 3 camere. Sticla de ultimă generaţie protejează împotriva frigului, caniculei, prafului şi umidităţii. În plus, între foile de geam se utilizează gazul inert kripton. Acesta asigură o protecţie termică superioară termopanului cu aproximativ 35%, iar zgomotul din exterior este redus la maxim. Totodată, la construcţia pereţilor interiori, între straturile de cărămidă, se aplică protecţie dintr-un material special, care opreşte chiar şi sunetul de 45 de decibeli. Izolaţia fonică de la o cameră la alta este asigurată în totalitate. Practic, puteţi asculta muzică la volum maxim, să daţi o petrecere de zile mari, să organizaţi o mini-discotecă fără a deraja vecinii.Pentru a nu avea probleme cu infiltraţiile de apă în pardoseli, acestea dispun de o hidroizolaţie eficientă care împiedică orice fel de accidente ce ar putea duce la deteriorarea finisajelor din încăperile adiacente. În cazul în care uitaţi robinetul deschis, puteţi sta fără grijă că nu veţi inunda pe nimeni. În plus, centralele termice individuale sunt amplasate într-o camera comună pe etaj şi, în cazul în care gazul se deconectează, locatarii au posibilitatea să pornească încălzirea cu combustibil solid – lemne, cărbuni etc. Acest aspect este unul foarte important, pentru că scuteşte locatarii de riscul unei scurgeri de gaze în locuinţă şi, totodată, nimeni niciodată nu rămâne fără energie termică. În apartament va fi doar telecomanda prin care dumneavoastră puteţi regla temperatura aşa cum vă doriţi.Complexul dispune de un lobby spaţios, recepţie şi o zonă lounge amenajată conform ultimelor tendinţe în design. Serviciile de concierge vor fi aplicate pe deplin în cadrul ansamblului, acestea oferind parcare supravegheată, cleaning, servicii de livrare şi altele.Pentru comoditatea locatarilor, complexul este dotat cu 2 ascensoare.În subsol sunt amenajate 18 locuri de parcare suplinite cu încă 75 de locuri pe teritoriul adiacent blocului locativ.Şiatenţie!La procurarea apartamentului beneficiaţi absolut gratuit de loc de parcare. Spre deosebire de celelalte companii, la „MIDTOWN” dumneavostră nu achitaţi absolut nimic în plus. Costurile se rezumă doar la serviciile pentru deservirea blocului.În afara faptului că fiecare apartament are un design unic, acestea sunt vândute fie în variantă albă, fie - la cheie, renovate cu materiale şi finisaje de cea mai înaltă calitate. Complexul „MIDTOWN” va fi dat în exploatare înmartie 2019. Pentru confortul ulterior al tuturor locuitorilor, aceştia vor avea la dispoziţie 8 luni pentru a-şi renova apartamentele, în caz contrar imobilele vor fi renovate de către companie, iar costul va fi suplinit.Aşadar, uitaţi de disconfortul de a locui încă vreo 3-5 ani în zgomot de perforator, aşa cum se întâmplă în majoritatea complexelor locative. După 8 luni de la darea în exploatare, traiul liniştit şi confortabil vă este garantat.Primele 44 de apartamente sunt la preţuri de excepţie. Numai acum m2 constituie 1000 de euro – variantă albă, iar varianta finisată la cheie o puteţi procura cu 1200 de euro/m2. Au mai rămas câteva apartamente, aşa că grăbiţi-vă să prindeţi oferta exclusivă.2. Pentru favoriţii sectorului Botanica,vă oferă apartamentul ideal pentru dumneavoastră într-un bloc de elită, cu 9 nivele, acum la preţ uimitor. Complexul locativ este amplasat pe str. Pompierilor, 12 (intersecţie cu str. Sarmizegetusa). Blocul este de elită, cu 8 apartamente pe etaj, cu pereţii de cărămidă, beneficiază de izolare termică a faţadei, care este vetilată, cu vată minerală şi cheramogranit, ceea ce asigură izolaţia fonică şi termică la cote înalte. În afară de avantajele legate de termoizolare şi prevenirea condensului, o faţadă ventilată aduce beneficii şi în zona de izolare fonică. În plus, pardoseala şi pereţii cu izolaţie fonică şi termică asigură confortul în apartament. Fiecare imobil dispune de încălzire autonomă, cu instalarea cazanului de clasa A (marcă italiana Baxi), geamuri termopan cu 6 camere şi 3 rânduri de sticlă, de marcă germană, contoare individuale la gaz, electricitate şi apă, interfon, telefon, TV, internet – fibră optică. Blocul dispune de parcare subternă, ascensor silenţios cu deplasare inclusiv la parcarea subterană, având capacitatea de o tonă. Casa este construită din banii companiei, astfel că potenţialii clienţi nu au investit nimic. Proprietarii au depus mult suflet în acest bloc locativ, construind ca pentru propria casă. Pentru comoditatea familiilor şi bucuria copiilor, terenul de joacă şi teritoriul adiacent vor fi amenajate într-un mod deosebit. Scara de la intrare este realizată din marmură combinată cu granit din Italia. Blocul deja a fost dat în exploatare. În prag de sărbători, compania vă oferă o reducere de la 740 la680de euro m2, la achitarea integrală. Oferta este valabilă până pe 15 ianuarie.3. Tot în sectorul Botanica,are oferte avantajoase pentru dumneavoastră, pe str. N. Titulescu, 28/2. Complexul locativ are 10 etaje locative şi parter, cu un număr de 82 de apartamente cu 1, 2 şi 3 odăi. Etajul 5 este preconizat pentru apartamente finisate ”la cheie”. La parter este prevăzută construirea garajelor individuale. Blocul este dotat cu două ascensoare. Clădirea este construită din cărămidă roşie. Tîmplăria este din profile PVC cu geamuri termopan. Încălzire individuală, bazată pe cazane murale conectate la un sistem de coşuri de fum. Rezistenţa seismică proiectată a clădirii constitue 8 grade la scara Richter. În curtea blocului va fi amenajat terenul de joacă pentru copii şi locurile pentru parcare temporară. Acest proiect permite transformarea planificărilor proiectate ale apartamentelor, ceea ce permite fiecărui proprietar de a personaliza apartamentul său în mod individual.Zona dispune de o infrastructură dezvoltată, acces facil la transportul public şi grădiniţe, şcoli. Blocul a fost deja dat în exploatare. Acum aveţi posibilitatea să procuraţi apartamentul de vis la preţul promoţional de 650de euro m2.4. În sectorul Ciocana al capitalei, companiavă oferă apartamente la preţuri promoţionale în blocul locativ de pe strada Mircea cel Bătrân, 31/5 – o zonă verde şi liniştită a Chişinăului, cu o infrastructură bine dezvoltată. Blocul are acces la strada I. Dumeniuc. Clădirea are o arhitectură modernă în stil minimalist, dispune de o curte interioară îngrădită cu teren de joacă pentru copii. În imediata apropiere de complexul rezidenţial se află marketul Linella, Green Hills, şcoală, grădiniţă, parc şi zonă de pădure, ceea ce va oferi viitorilor locatari un trai liniştit, aer curat şi zone de recreere. Blocul este compus din subsol (dispune de locuri de parcare şi debarale), parter şi 8 etaje locative, câte 7 apartamente pe scară. Structura blocului este din carcasă de beton armat monolit cu pereţii exteriori şi interiori din cărămidă roşie. Izolarea termică exterioară a faţadei este realizată cu polistiren extrudat şi vată minerală, acoperită cu materiale de finisare calitative. Spaţiile comune, holurile de circulaţie şi scările vor beneficia de pardoseli acoperite cumarmură şi pereţi lavabili. Apartamentele sunt oferite în varianta albă ideala care include încălzire autonomă în fiecare apartament cu instalarea centralei termice marca IMMERGAS. Sistem de încălzire a pardoselei în baie şi bucătărie, uşi la intrare din metal, geamuri termopan REHAU cu 5 camere şi un grad înalt de eficienţă energetică, conexiune la toate reţelile (apă, curent, canalizare, gazei, interfon, telefon, TV, internet – fibră optică.).Complexul locativ a fost deja dat în exploatare, iar pentru dumneavoastră am instituit oferta de 600de euro m2.5. Revenind în zona centrală, companiaare oferte grandioase pentru dumneavoastră. Complexul locativ de pe strada Gheorghe Caşu este situat într-o zonă liniştită a sectorului Centru, la 10 minute distanţă de centrul comercial Malldova şi memorialul Eternitate. Complexul este compus din 6 blocuri a câte 10 etaje. Totodată, acesta dispune de o imensă parcare subterană şi debarale de diferite dimensiuni la primul etaj. Curtea şi spaţiul adiacent este amenajat corespunzător, încât locatarii să ducă un trai în siguranţă într-o atmosferă confortabilă. În acest complex au mai rămas câteva apartamente de vânzare. „Lagmar” a elaborat o modalitate de plată flexibilă, care vine în întâmpinarea fiecărui client, astfel puteţi achita în ratelunare/trimestriale/semestriale sau integral. La achitarea preţului integral compania oferă reduceri generoase.Procuraţi-vă acum apartamentul în care dumneavoastră să fiţi proprietar. Nu rataţi oferta exclusivă! Preţurile încep de la444de euro m2 până la 600 de euro.Compania Top Imobilvă ajută să alegeţi uşor apartamentul ideal la un preţ mai mult decât avantajos. Devenind clientul nostru, dumneavoastră beneficiaţi de reduceri de până la 20% la procurarea materialelor de construcţii.În plus, serviciile de designpentru apartamentul procurat vi le oferim absolut GRATUIT. Veţi beneficia de un design unic, exclusivist, realizat cu materiale de calitate superioară, fără a achita nimic în plus.Vreţi să aflaţiGRATUIT, de la un specialist, dacă apartamentul pe care aţi decis să-l cumpăraţi merită banii? Contactaţi-ne pe noi!Numai la Top Imobil dispuneţi deconsultaţie gratuită pentru alegerea apartamentului de vis. Specialiştii noştri au o vastă experienţă în domeniul imobiliar. Spuneţi-ne doleanţele proprii, iar noi vă vom oferi apartamentul ideal pentru confortul şi siguranţa dumneavoastră.Totodată, chiar dacă aţi găsit deja un apartament în complexe locative sus-numite şi aţi decis să-l procuraţi, contactaţi-ne, iar noi vă vom oferi acelaşi apartament la un preţ mult mai accesibil. Grăbiţi-vă să întâmpinaţi Noul An într-un apartament nou!Adresa noastră: Chişinău, str. Şsciusev, nr. 44www.topimobil.comTel.: 0677 22 200/ 022 22 39 87