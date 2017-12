Declaraţie de presă cu privire la calitatea producţiei Meat House

29.12.2017

Informaţia cu privire la brandul comercial Meat House, răspândită în ultimul timp de către unele mijloace de informare în masă, abundă în erori factologice şi nu reflectă situaţia reală, iar agiotajul legat de calitatea produselor companiei noastre, creat în mod artificial de jurnalişti şi de cei care i-au angajat, denotă o abordare tendenţioasă a subiectului dat.



Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) a efectuat controlul produselor sub brandul comercial Meat House. Pe data de 11 decembrie 2017 au fost prelevate probe ale tuturor grupelor de produse, care ulterior au fost supuse testelor de laborator.



Rezultatele investigaţiilor au arătat că producţia marca Meat House corespunde tuturor normelor şi standardelor igienico-sanitare. Calitatea produselor a fost şi este confirmată prin eliberarea certificatelor sanitar-veterinar. Întreprinderea producătoare nu a fost supusă nici unui tip de sancţiuni.



Din momentul fondării sale, în anul 2000, compania a activat în strictă conformitate cu cerinţele şi standardele în vigoare, fapt atestat şi de lipsa oricăror obiecţii din partea organelor de control sanitar-veterinar. Compania este verificată cu regularitate de reprezentanţii instituţiilor internaţionale, care certifică respectarea standardelor managementului în domeniul siguranţei produselor alimentare.



Aşadar, valul de informaţie, lansat prin intermediul mijloacelor de informare în masă, nu corespunde realităţii. Vom aduce un singur exemplu. Pe data de 28 decembrie 2017, pe un site a apărut o ştire, în care se afirma: “În tot acest răstimp oamenii au continuat şi continuă să consume producţie returnată prelucrată“. Nu ne vom referi aici la conţinutul şi la calitatea textului în cauză, însă vom specifica un lucru: începând cu 1 ianuarie 2017, în Republica Moldova este interzisă prin lege returnarea producţiei alimentare de către magazine, respectiv preluarea ei de către întreprinderile producătoare. Compania noastră respectă cu stricteţe cerinţele date. Deci, categoric nu poate fi vorba despre returnarea producţiei, şi cu atât mai puţin - despre fabricarea altor mărfuri din produsele returnate.



Absurdităţile formulate în ştirile şi articolele respective demonstrează caracterul premeditat al acţiunilor de proliferare a neadevărului, incompetenţa jurnaliştilor antrenaţi în această campanie, prin care se încalcă grav Codul deontologic şi legislaţia RM. Un asemenea comportament ne face să presupunem că materialele în cauză au fost întocmite şi publicate la comanda cuiva, de către mijloace de informare în masă, jurnalişti, bloggeri angajaţi.



Compania producătoare de produse sub marca Meat House le sugerează mijloacelor de informare în masă profesioniste şi competente să studieze toate documentele care prezintă adevărata stare a lucrurilor şi care denotă cu certitudine faptul că: brandul Meat House a devenit victima unei campanii de dezinformare rău intenţionate.



Publicarea ştirilor şi articolelor tendenţioase, minciunoase, orientate spre discreditarea companiei şi brandului cade sub incidenţa unui şir întreg de legi ale RM.



Consiliul de directori Cardiax-Plus SRL



