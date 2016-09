Siguranţa ta - preocuparea noastră

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.09.2016 12:09

Mobiasbancă - Groupe Société Générale lansează un nou serviciu - Mobias Asigurări - în parteneriat cu GRAWE Carat Asigurări. Astfel, cele două companii internaţionale cu renume, care împărtăşesc valori comune şi aplică standarde înalte în calitatea deservirii clienţilor au semnat un parteneriat de colaborare pentru a acoperi nevoile clienţilor de asigurări de accidente, de bunuri şi proprietăţi, de răspundere civilă auto (RCA şi Carte Verde), asigurări auto facultative (CASCO) etc.



Datorită acestui parteneriat, în premieră pentru piaţă Republicii Moldova, este lansat un produs bancar inovativ – credite de consum cu asigurare de accidente inclusă, care oferă plus de protecţie, scutind clientul şi familia sa de grija ratelor la credit în caz de accidente.



Astfel, clienţii vor beneficia de două produse în acelaşi loc, accesibile în toate unităţile Mobiasbancă, pentru comoditatea lor de a economisi timp. De asemenea, clienţii vor beneficia de expertiza profesionistă a consultanţilor băncii, de o rată preferenţială la creditul contractat şi despăgubiri în caz de accidente care afectează sănătatea şi pot provoca incapacitate temporară de plată.



„Ştiind reticenţa şi temerile legate de asumarea unor obligaţiuni financiare, naturale pentru fiecare individ, am creat acest produs pentru a oferi mai multă încredere şi siguranţă în ziua de mâine, scutind clientul şi familia sa de grija ratelor în cazul unor situaţii neprevăzute. Este un pas important în diversificarea produselor bancare şi face parte din strategia noastră de lungă durată – de a crea servicii inovative, de a acoperi toate nevoile financiare şi a oferi protecţie clienţilor şi familiilor acestora”, a declarat Ridha Tekaia, Preşedintele Comitetului de Direcţie – CEO al Mobiasbancă.



Preşedintele Comitetului de Conducere al GRAWE Carat Asigurări, Veronica Malcoci, a ţinut să menţioneze: “Colaborarea dintre GRAWE Carat şi Mobiasbancă consolidează un parteneriat strategic între companiile noastre, o colaborare pe care ne-am dorit-o şi în care credem deopotrivă. Suntem două companii solide şi reprezentăm grupuri financiare europene de renume ce pot să garanteze clienţilor servicii bazate pe profesionalism şi stabilitate. Clienţii din Republica Moldova pot să aibă certitudinea că vor beneficia de servicii financiare complete de cea mai înaltă calitate.”



GRAWE Carat Asigurări deţine în portofoliu o gamă largă de produse de asigurare disponibile tuturor clienţilor Mobiasbancă. Din 1 septembrie în agenţiile şi sucursalele băncii clienţii pot beneficia de ambele produse - de credit şi de asigurare - într-un singur set, economisind astfel timp, efort, bani.



BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A., parte a unuia dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa, este o bancă de încredere, oferind servicii financiare inovative, care corespund standardelor internaţionale. În prezent, banca operează prin 52 de unităţi, bazându-se pe experienţa a circa 700 de angajaţi care deservesc 118 000 clienţi activi - persoane fizice, juridice şi antreprenori. Este Nr. 1 în termeni de transparenţă, unica bancă recunoscută de Instituţiile Financiare Internaţionale care are acces la fondurile internaţionale pentru creditarea clienţilor săi în condiţii avantajoase şi singura bancă din Moldova certificată în conformitate cu noul standard ISO 9001:2015 în domeniul calităţii.



Î.M. GRAWE Carat Asigurări S.A. este parte a Grupului financiar austriac GRAWE. Cele 13 filiale de asigurări ale GRAWE Group, din Europa Centrală şi de Est, demonstrează puterea financiară şi stabilitatea pe care o garantăm clienţilor, calitatea la nivel internaţional susţinută prin standardele austriece de siguranţă. GRAWE Carat Asigurări oferă o gamă largă de produse atât pe segmentul asigurărilor generale, cât şi pe segmentul asigurărilor de viaţă, fiind cel mai mare furnizor de asigurări de viaţă din ţară. Dezvoltarea constantă a plasat compania la sfârşitul anului 2015 pe locul 2 în topul companiilor de asigurări din Republica Moldova.



P.