StarNet - Brandul Anului 2016

A sosit momentul oportun pentru a face totalizările unui an întreg. Pentru StarNet, 2016 s-a dovedit a fi unul consistent şi colorat, cu multe momente frumoase, marcate de nenumărate proiecte sociale, educaţionale, campanii promoţionale, lansări de noi Centre vânzări, dar, nu în ultimul rând, de calitatea şi rapiditatea serviciilor aduse cu drag în casele clienţilor. Acestea nu s-au lăsat neobservate, fapt pentru care Concernul StarNet a fost nominalizat, de revista VipMagazin, la concursul Brandul Anului, categoria Telecomunicaţii şi IT. StarNet s-a dovedit a fi primul printre concurenţii din subcategoria Internet provideri + tv.„Am fost onoraţi să ajungem nominalizaţi printre cele mai bune branduri IT din ţara noastră, dar rezultatele, care ne-au adus premiul mare, ne-au surprins şi cu siguranţă ne vor inspira să muncim şi mai mult pentru a aduce bucuria inovaţiei clienţilor noştri. Anul acesta a fost unul plin de eforturi şi dedicaţie din partea fiecărui membru a echipei StarNet pentru a îmbunătăţi şi perfecţiona calitatea serviciilor. Această distincţie vorbeşte despre faptul că într-adevăr ne conducem după o cultură corporativă la baza căreia stă satisfacerea clientului şi nemijlocit contribuim la schimbarea şi prosperarea acestei ţări. Suntem fermi, ambiţioşi şi inspiraţi să aducem şi în continuare, în fiecare casă, soluţii de comunicaţii electronice de ultimă generaţie”, a menţionat Aurelia Salicov, Director StarNet Soluţii.Echipa StarNet trăieşte emoţii deosebite şi este motivată să confirme această poziţie pe piaţă şi în continuare. În acest sens, se vor depune eforturi, astfel încât fiecare regiune a Moldovei să fie asigurată cu soluţii tehnologice de ultimă generaţie, echipamente performante, reţele optice de generaţie nouă, aplicaţii şi sisteme inteligente, toate pentru ca orice cetăţean să se dezvolte ritmic, să experimenteze cele mai diverse experienţe TV şi să poată comunica şi împărţi succesele cu cei dragi.