Festivalul Internaţional de Film Transilvania: Invitatul special actorul Vlad Ivanov

FOTO

Unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi actori români, Vlad Ivanov, se va întâlni cu publicul la TIFF Chişinău, cu ocazia proiecţiei speciale a filmului Câini, în regia lui Bogdan Mirică, în care deţine unul dintre rolurile principale.Evenimentul este programat sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 18:15, la Cinema Odeon. Filmul a câştigat anul acesta Trofeul Transilvania la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (Cluj-Napoca) şi Premiul criticii la Cannes şi este nominalizat la European Discovery 2016, la Premiile Academiei Europene de Film.După sesiunea de întrebări şi răspunsuri de după proiecţia „Câini”, cei interesaţi să afle mai multe despre experienţa sa pe platourile de filmare din România şi din străinătate, sunt invitaţi la o întâlnire cu Vlad Ivanov, la Baker Street (Str. Mihai Eminescu, nr. 30).TIFF Chişinău începe joi, 6 octombrie, cu două documentare româneşti, Cinema, mon amour (r. Alexandru Belc) şi În căutarea tatălui pierdut (r. Ionuţ Teianu) şi va aduce la Cinema Odeon, timp de patru zile, 18 producţii recente româneşti şi străine. Alături de Vlad Ivanov, invitaţi speciali la TIFF Chişinău vor fi Victor Purice şi Cornelia Chelmu, personaje în documentarul Cinema, mon amour (joi, ora 18.00), actorul Dorian Boguţă, care joacă în comedia Două lozuri (vineri, 7 octombrie, ora 18:00), regizorul Nicolae Constantin Tănase şi actriţele Oana Rusu şi Ana Vătămanu, care vor povesti despre Lumea e a mea duminică, de la 12.00, la Lecţia de cinema de la Baker Street, dar şi la proiecţia de la 15:30, la Cinema Odeon. Tot la Baker Street, producătoarea Oana Giurgiu va vorbi despre producţia de film vineri, de la ora 12:00. Intrarea la lecţiile de cinema este liberă.Vlad Ivanov a jucat în peste 30 de filme româneşti şi străine, rolul domnului Bebe din filmul premiat cu Palme d’Or 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile (r. Cristian Mungiu, 2007), aducându-i recunoaşterea internaţională. Au urmat partituri memorabile în Poliţist, adjectiv (r. Corneliu Porumboiu, 2009), Amintiri din Epoca de Aur (2009), Concertul (r. Radu Mihăileanu, 2009), My Joy (r. Sergey Loznitsa, 2009), The Whistleblower (r. Larysa Kondracki, 2010), V tumane (r. Sergey Loznitsa, 2012), Snowpiercer (r. Joon Ho Bong, 2013), Un etaj mai jos (r. Radu Muntean, Un Certain Regard, 2015), şi, recent, Câini, debutul lui Bogdan Mirică. Vlad Ivanov este în egală măsură şi un foarte apreciat actor de teatru, colaborând cu nume mari din scena românească.Preţul unui bilet la film este 60 de lei. Elevii şi studenţii beneficiază de reducere, putând achiziţiona bilete la 30 de lei, în baza carnetului de elev/ student.