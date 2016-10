FOTO

Festivalul Anim’est aduce la Chişinău multă muzică, horror şi pisici

Cea de-a şasea ediţie a Anim’est-ului aduce la Chişinău zeci de scurtmetraje şi lungmetraje cu pisici, workshop-uri pentru copii şi tineri, videoclipuri animate şi tradiţionalele animaţii înfricoşătoare. Festivalul Internaţional de Animaţie va avea loc în perioada 27-30 octombrie, la cinematograful Odeon.



Pe parcursul celor patru zile de Anim’est, marele ecran va fi dominat de pisici, multe pisici, chiar din deschidere. Festivalul va începe cu „The Aristocats” (Pisicile aristocrate), un film produs de Walt Disney Productions. Acesta a fost lansat pe 11 decembrie 1970 şi este al douăzecilea film din seria de filme animate Disney lansată în 1937.



Regizorul Wolfgang Reitherman ne duce în Parisul anului 1910, unde o milionară excentrică, dar foarte bună la suflet le lasă moştenire întreaga sa avere Ducesei, pisica ei din înalta societate, şi celor trei pisoi ai acesteia. Urmează tot soiul de aventuri şi multe hohote de râs, căci lacomul ei majordom pune la cale supremul plan de răpire pisicească.



Cel mai aşteptat eveniment din cadrul Festivalului, Creepy Animation Night va avea loc pe 28 octombrie. De data aceasta, partea întunecată a animaţiei va fi mai diversificată ca oricând. Păstrând structura bine consacrată, două programe de animaţii ciudate, înspăimântătoare şi greu de urmărit vor fi unite printr-un calup de animaţii erotice. Scurtmetraje precum „Clitoris”, „Putain”, „Peep Show” şi „Love in Idleness” vor fi prezentate în premieră în Republica Moldova, adresate unui public deschis, în căutare de inedit. Nu vor lipsi pauzele dintre filme, în compania unui DJ set pe măsură, care va crea o experienţă unică pentru spectatorii Anim’est.



Înainte de proiecţii, spectatorii vor avea parte de un concert Orkid, un trio cu influenţe post-rock, shoegaze şi post-punk compus din Vlad Ilicevici – chitară şi voce, Radu Pop – percuţie şi George Frăţică – chitară bass. Aceştia vă vor prezenta primul lor album „Standing Still in the Dark”.



Continuăm atmosfera muzicală cu Animusic Night, care va avea loc pe 29 octombrie. În acest an, Anim’est aduce peste 30 de videoclipuri unde, desigur, nu vor lipsi pisicile, dar şi cele mai noi lansări ale unor artişti consacraţi precum Beck, David Gilmour, Marilyn Manson, Fever Ray sau Todd Terje. Printre cele peste 30 de videoclipuri se numără cel pentru piesa „Sailor”, a duoului Platonic Scale & Alla (feat. Mr. Sax), realizat de Paul Mureşan – câştigătorul premiului Anim’est, în 2014, pentru cel mai bun scurtmetraj românesc („Pui de somn”). În aceeaşi seară veţi mai vedea 2 videoclipuri realizate de colegii noştri de la Anim’est Bucureşti. Este vorba despre „Ode 2 Bae” de ARME, la care au muncit Anna Florea, Claudia Ilea, Vadim Ciocazan, Matei Monoranu, Şerban Ilicevici şi piesa „Pygmalion” de Liar, produs de Radu Pop.



De altfel, tot la Animusic Night, vor fi proiectate în premieră pentru Republica Moldova cele trei videoclipuri realizate în cadrul celei de-a 7-a ediţii a atelierului Animation Worksheep. Este vorba despre piesele „Dintr-o lume în altă lume” a formaţiei Subcarpaţi, „Cristina”, de Robin and the Backstabbers şi „Nativ” de Environments. Din programul muzical nu vor lipsi nici producţii autohtone, precum Artefact – „Brunfelda”, regizat de Anna Constantinova şi Alex & The Fat Penguins – „The anatomy of my soul”, regizat de Denis Semionov (Pixtoon Animation Studio).Acestea au fost create în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Worksheep-ului, de 13 tineri animatori coordonaţi de trainerii Dan Panaitescu, Luiz Stockler şi Anna Florea, şi îndrumaţi de animatorul român Matei Branea şi de regizorul şi scenaristul Andrei Tănase.



Animation Worksheep este platforma educaţională a Festivalului Anim’est, al cărei coordonator este Vlad Ilicevici, directorul executiv al festivalului. Proiectul este menit să sprijine principala misiune a asociaţiei ESTE'N'EST, organizatoarea Anim’est, de a dezvolta industria filmului de animaţie autohton. În cadrul acestui atelier intensiv de animaţie, tinerii animatori au la dispoziţie toate tool-urile necesare pentru a crea propriile animaţii, sub îndrumarea unor specialişti ai industriei.



